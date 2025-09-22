為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    樺加沙強風「斷線」 屏東1700戶停電 剩110戶搶修中

    樺加沙颱風造成屏東地區今天（22日）最高曾停電1700戶，經台電人員搶修後，截至晚間6點尚有110戶停電。（台電屏東營業處提供）

    2025/09/22 19:26

    〔記者葉永騫／屏東報導〕樺加沙颱風造成屏東地區今天（22日）最高曾停電1700戶，經台電人員搶修後、截至晚間6點尚有110戶停電，集中在林邊鄉及獅子鄉預計晚上9點前可以搶修完畢。

    台電屏東營業處表示，樺加沙颱風暴風圈侵襲屏東地區，累計曾造成1700戶停電，經台電動員142位工程人員、出動工程車121輛全力進行電力修復，截至晚上6點已有1590戶恢復供電，復電率高達9成3，目前僅剩110戶尚未復電，造成停電的主要原因是強陣風吹斷配電線路，仍請停電民眾耐心等候，台電持續全力搶修中。

    台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情將增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理、切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外；若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線留給無法使用網路、或仍習慣打電話的長輩使用。

    台電人員冒著風雨搶修電力。（台電屏東營業處提供）

