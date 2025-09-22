颱風樺加沙已達強度巔峰 估23日上午解陸警

氣象署表示，颱風樺加沙的強度已達巔峰，最快明天上午解除陸警，晚間解除海警，明天迎風面的花東仍要防超大豪雨。（圖擷自氣象署）

2025/09/22 19:27

〔中央社〕氣象署今天傍晚表示，颱風樺加沙的強度已達巔峰，預計接下來24小時強度持平，移動到南海後將逐漸減弱，最快明天上午解除陸警，晚間解除海警，明天迎風面的花東仍要防超大豪雨。

根據中央氣象署觀測，颱風樺加沙今天下午5時的中心位置在北緯19.5度，東經121.1度，即鵝鑾鼻南方約270公里處，以每小時19轉23公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時263公里），相當於17級風以上。

氣象署指出，樺加沙中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東，對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅。

氣象署預報員林伯東在記者會中表示，樺加沙的海警範圍為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面；陸警範圍為台東、恆春半島、屏東及高雄地區應嚴加戒備，由於預估未來花蓮將有超大豪雨等級的降雨，因此將花蓮納入降雨警戒範圍內，提醒民眾留意。

林伯東說，根據觀測樺加沙的未來強度不會再增強，將會持平且有稍微減弱趨勢，預計未來24小時，也就是樺加沙進入南海後就會減弱，可能還會維持強烈颱風一段時間，但登陸中國後減弱速度就會更快。

林伯東指出，目前看法仍為最快明天上午解除陸警，明天晚間解除海警。

在雨勢上，林伯東指出，今天凌晨0時累積到現在，基隆北海岸、宜蘭及花蓮的累積降雨都已經來到100毫米以上，隨著樺加沙接近，台東、恆春半島、蘭嶼的降雨也累積當中。

林伯東說，隨著樺加沙通過巴士海峽往東沙島海面靠近，台灣迎風面的東半部、北部山區、高屏山區會有明顯降雨，將會持續到明天白天，隨著樺加沙移動到東沙島海面，宜蘭、基隆北海岸降雨才會稍微減緩。

風力方面，林伯東表示，隨著樺加沙靠近東沙島，因為颱風結構跟台灣地形交互作用影響，移動過程中各地風勢有不同變化，當樺加沙在東南邊時，強風區域會是在台灣海峽、東南部海面跟恆春半島，樺加沙移動到東沙島海面時，南邊風力就會減小。

