    首頁　>　生活

    高雄濕地公園驚聞「槍響」？竟是「新嬌客」捕食獵物

    2025/09/22 19:08
    槍蝦最大特徵為不對稱大螯。（陳俊強提供）

    槍蝦最大特徵為不對稱大螯。（陳俊強提供）

    槍蝦現身林園海洋濕地公園。（陳俊強提供）

    槍蝦現身林園海洋濕地公園。（陳俊強提供）

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕民眾近日閒步高雄林園濕地公園時，不時聽到扣動槍枝扳機聲音，原來是來了新嬌客「槍蝦」，扣扳機聲為其捕食獵物時發出的聲響。林園愛鄉協會理事陳俊強表示，去年颱風過後開通濕地公園排水道，意外讓槍蝦、相手蟹、蝦虎魚等海洋生物，透過海水交換離來到濕地公園，豐富了生態教材。

    陳俊強日前在濕地公園進行陸蟹調查時，不時聽到有人「開槍」聲音，公園內卻無他人，他循聲翻開小石塊，喜見藏身的槍蝦。

    他表示，槍蝦又名鼓蝦、手槍蝦，特徵是兩邊的爪不對稱，而較大那邊的爪可發出巨響，就如槍聲一樣，有海中的隔空狙擊手之稱。槍蝦獵食時會將牠的巨螯快速合上，形成攤縮音爆，這種音爆可以震懾小魚、小蟹或擊昏，甚至殺死。令人稱奇的是，假若一群鼓蝦同時閉合牠們的巨螯，所發出的聲量足以讓潛水艇避過聲納探測器的追蹤。

    陳俊強表示，槍蝦屬淺水性的小型蝦類，在潮間帶小岩塊或石珊瑚下築穴成對而居，牠與蝦虎魚有共生關係，兩者保持著聯繫，鼓蝦通過其觸角觸碰蝦虎，當有危險時，蝦虎魚會輕拍尾鰭以示警告。

    他說，林園外海設置離岸堤，形成月牙灣沙岸，不利槍蝦生存，去年山陀兒颱風過後，高市府公園處在潟湖開通排水道，除了槍蝦，也見相手蟹、蝦虎魚透過海水交換，讓濕地公園海洋生物更加多元。

    相手蟹。（陳俊強提供）

    相手蟹。（陳俊強提供）

    蝦虎魚透過海水交換進入濕地公園。（陳俊強提供）

    蝦虎魚透過海水交換進入濕地公園。（陳俊強提供）

    熱門推播