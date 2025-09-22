樺加沙掃過！全國13縣市慎防大豪雨 東、南部一大片「又紅又紫」！

氣象署22日傍晚針對全國13縣市發布大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報。（圖取自中央氣象署）

2025/09/22 19:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙目前正朝巴士海峽通過，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東。中央氣象署今（22日）傍晚針對全國13縣市發布大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報，提醒民眾多加注意。

受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，今晚起容易有短延時強降雨，花蓮縣山區及台東縣山區今晚至明日（23日）有局部大豪雨或超大豪雨；花蓮縣平地、台東縣平地及高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣地區、桃園市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨；大台北地區、南部地區及新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署傍晚6點多對花蓮山區及台東山區發布超大豪雨特報；花蓮平地、台東平地、高雄山區和屏東山區發布大豪雨特報；桃園市山區和宜蘭縣發布豪雨特報；基隆、台北、新北、新竹縣、台中、南投、嘉義縣、台南發佈大雨特報。

另外，氣象署也對屏東、台東、宜蘭、花蓮發佈大雷雨即時訊息，屏東和台東預計持續至晚間7點30分，宜蘭和花蓮預計到7點15分。

