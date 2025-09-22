為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙掃過！全國13縣市慎防大豪雨 東、南部一大片「又紅又紫」！

    氣象署22日傍晚針對全國13縣市發布大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報。（圖取自中央氣象署）

    氣象署22日傍晚針對全國13縣市發布大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報。（圖取自中央氣象署）

    2025/09/22 19:03

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙目前正朝巴士海峽通過，其暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東。中央氣象署今（22日）傍晚針對全國13縣市發布大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報，提醒民眾多加注意。

    受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，今晚起容易有短延時強降雨，花蓮縣山區及台東縣山區今晚至明日（23日）有局部大豪雨或超大豪雨；花蓮縣平地、台東縣平地及高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣地區、桃園市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨；大台北地區、南部地區及新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

    中央氣象署傍晚6點多對花蓮山區及台東山區發布超大豪雨特報；花蓮平地、台東平地、高雄山區和屏東山區發布大豪雨特報；桃園市山區和宜蘭縣發布豪雨特報；基隆、台北、新北、新竹縣、台中、南投、嘉義縣、台南發佈大雨特報。

    另外，氣象署也對屏東、台東、宜蘭、花蓮發佈大雷雨即時訊息，屏東和台東預計持續至晚間7點30分，宜蘭和花蓮預計到7點15分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播