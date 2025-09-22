為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁　>　生活

    終結139縣道「山道天堂」彰縣環局抓催油門飆高音設兩道關卡

    彰化縣環保局終結139縣道「山道天堂」，要抓催油門飆高音用路人。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局終結139縣道「山道天堂」，要抓催油門飆高音用路人。（彰化縣環保局提供）

    2025/09/22 18:56

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕別心存僥倖！為了終結八卦山139縣道是「山道天堂」，彰化縣環保局發動心理戰術，除了在聯合稽查日設立雙向攔查點以外，在攔查點的後方，再擺上移動式聲音照相科技執法，並同時連續執法2天，要讓催油門飆高音的重機族群無所遁形。

    環保局指出，本月20日會同南投縣與台中市環保局共同執行「雷霆靜音噪音車聯合稽查專案」，鎖定有「彎道傳奇」的台中136線道，以及「山道天堂」的跨越彰投的139線，總計攔查256輛次，共查到2輛次的噪音檢測超標、5輛次有噪音污染之虞，將通知到檢，還有6輛次空污排放超標，以及1輛次改裝排氣管未辦理變更登記。

    由於以往聯合攔查發現，有的車輛在低調通過攔查點後，就放心催油門飆高音離去，彰化縣環保局特地在攔查點的後方，再安排移動式聲音照相科技執法，讓心存僥倖的用路人，無所遁形。移動式的科技執法則是連續執法2天，確保用路人遵守規定行駛。

    環保局強調，無論是聯合攔查，或是移動式科技執法，都是為了確保用路人以守法態度來維持駕車習慣，而不是看到固定式或是移動式的聲音照相，或是見到前方路口有攔查，才來遵守用路規則，今年在139縣道量測到的最高噪音值達100.1分貝，相當於救護車音量，超標裁罰最高額度3600元。

    八卦山139線有「山道天堂」名號，為防止飆車常有聲音照相取締。（彰化縣環保局提供）

    八卦山139線有「山道天堂」名號，為防止飆車常有聲音照相取締。（彰化縣環保局提供）

