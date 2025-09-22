南投環保工作添生力軍 16輛新型清運車上路

南投採購16輛新型清運車撥交各公所清潔隊使用。（記者張協昇攝）

2025/09/22 18:45

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府環保局斥資7938萬元，採購16輛環保清運車，2台清溝車、26台熱煙霧消毒機及重型機具，22日在縣立棒球場舉行授贈儀式，縣長許淑華「校閱」裝備後，隨即移交給鄉鎮市公所使用，為基層環保工作增添生力軍。

縣府環保局指出，第一線清潔隊員，長期面對交通流量大、工作空間狹隘等挑戰，以及車輛老舊、設備維修率高問題，環保局因而積極向中央爭取經費，獲得環境部環境管理署補助2884萬元、環境部資源循環署補助606萬元，並由縣政府自行編列4448萬元，合力推動購置6輛新型垃圾車、10輛資源回收車及機具設備，全面汰換高風險老舊車輛與設備，這些新車與新機具，將大幅改善隊員的工作環境與作業效率，讓他們在執行清運、環境維護或防疫任務時，都能更安全、更省力。

縣長許淑華表示，清潔隊員相當辛苦，為了環保，長期在險惡的環境中工作，尤其山區環保機具老舊，容易排出黑煙，為了不讓清潔隊長期吸廢氣，新購置機具都是低碳的裝備。而近幾年天候異常，暴雨一來，市區道路排水溝，因堵塞發生淹水，這些工作，都需專業人力及清溝車等機具清理，希望明年增加預算添購清溝車，並希望議會支持，將13鄉鎮市重要道路排水系統清理好，雨季來臨，民眾才不會擔心。

南投縣環保局採購26台熱煙霧消毒機。（記者張協昇攝）

南投縣長許淑華等人展示新採購的熱煙霧消毒機。（南投縣政府提供）

