樺加沙颱風影響 蘇花路廊崇德段夜間預警性封閉

受樺加沙颱風外圍環流雲系帶來間歇性強降雨影響，台9線162.8k匯德隧道南口已有泥流瀑情形，公路局東區養護工程分局指出，為維護用路人、車安全，台9線154.7k到165.7k（和仁~崇德）。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕受樺加沙颱風外圍環流雲系帶來間歇性強降雨影響，台9線162.8k匯德隧道南口已有泥流瀑情形，公路局東區養護工程分局指出，為維護用路人、車安全，台9線154.7k到165.7k（和仁~崇德），於今（22）日17點35分實施預警性道路封閉「只出不進」，晚間6點半崇德段已清除泥流，現場雨勢變小恢復通行。

台11甲光復~豐濱 22時起全線封路

另外，台11甲線4k~16k（光復~豐濱），依氣象情資花蓮山區將有豪雨等級以上的雨勢發生，且預估山區路段瞬間陣風可達10級，為避免因台11甲線光豐公路發生坍方、泥流交通阻斷，造成人車受困情況危及行車安全，公路局東區養護工程分局花蓮工務段將自本（22）日21時起只出不進，22時全線實施預警性封路，後續將視雨情發展不排除提前封路。

台11線61k~63k（人定勝天路段）依中央氣象署情資及交通部運輸研究所運輸技術研究中心浪襲系統，預期入夜後浪高達7至8公尺濤浪，為防止海岸長浪衝擊公路行車安全，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於颱風警報期間已派員進行該路段進行長浪進駐監看，必要時不排除於本路段實施短暫性道路管制。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。

