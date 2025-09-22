今晚起風雨最大！樺加沙掃過南端陸地 花東山區超大豪雨特報

樺加沙颱風風力說明。（中央氣象署提供）

2025/09/22 18:10

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙持續通過巴士海峽，暴風圈逐漸通過台灣南端陸地區域，中央氣象署指出，今晚至明日是颱風影響最明顯的時期，花蓮縣山區、台東縣山區慎防超大豪雨，且各地沿海隨著颱風通過巴士海峽，將陸續有強風出現，另隨著颱風明日遠離，中央氣象署預計在上午解除陸上颱風警報，晚間解除海上颱風警報。

中央氣象署說明，樺加沙颱風今日下午5時位於鵝鑾鼻南南東方約270公里處海面，以每小時19轉23公里速度，向西北西前進，逐漸通過巴士海峽，預計明晚抵達東沙島附近海面，近中心最大風速達每秒58公尺（相當於17級風），7級風平均暴風半徑維持320公里，暴風圈已進入台東、恆春半島及屏東。

此外，中央氣象署持續對台東、恆春半島、屏東及高雄地區發布陸上颱風警報，並對花蓮縣發布降雨警戒，另也對台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署氣象預報中心海象預報科長林伯東表示，今清晨起就陸續有樺加沙颱風的外圍環流移入，並帶來強風與短延時強降雨，今日零時起，基隆北海岸、北部山區、宜花地區已有明顯降雨，累積雨量達100毫米以上，台東、恆春半島、蘭嶼雨量也隨著颱風接近、迅速累積中，其中蘭嶼已達82毫米。

林伯東提醒，接下來外圍雲系移入的情況會越來越頻繁，尤其今晚至明日會是受颱風影響最明顯的時期，中央氣象署預估未來24小時花蓮降雨可能達到超大豪雨等級，因此納入降雨警戒範圍，另也持續針對花蓮縣山區、台東縣山區發布超大豪雨特報。

另氣象署也針對花蓮縣平地、台東縣平地、高雄市山區、屏東縣山區發布大豪雨特報，宜蘭縣地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及桃園、新竹、台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

林伯東也提到，隨著颱風通過巴士海峽，今晚台灣海峽、東南部、恆春半島有12至13級強風，明日清晨颱風接近東沙島海面後，台灣南端風力減弱至10級，但西北部沿海、金馬地區風力增強至10級左右，明日白天強風區域則集中在基隆北海岸與台灣南端陸地，且西南部沿海有8至9級強風。

