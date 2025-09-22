為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    颱風眼瞄準！強颱樺加沙撲向廣東 深圳40萬人準備撤離

    強烈颱風「樺加沙」在撲向中國前，已於21日率先衝擊菲律賓。圖為菲國北部巴丹群島省（Batanes），民眾正觀看颱風引發的駭人巨浪。（美聯社）

    強烈颱風「樺加沙」在撲向中國前，已於21日率先衝擊菲律賓。圖為菲國北部巴丹群島省（Batanes），民眾正觀看颱風引發的駭人巨浪。（美聯社）

    2025/09/22 17:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕威力駭人的強烈颱風「樺加沙」正高速撲向中國華南沿岸，一場大規模的防災應變行動已全面展開。核心都市深圳市已宣布準備撤離40萬居民，廣東省多地進入停擺狀態，而鄰近的國際金融中心香港，其航空交通也即將面臨癱瘓。

    根據法新社報導，中國官方已於21日晚間發布計畫，一場涉及數十萬人的大規模疏散行動，將在深圳市的沿海及低窪地區展開。隨著颱風逼近，廣東省內其他多個城市也已陸續宣布停工、停課，並全面暫停公共交通運輸，嚴陣以待。

    國泰航空癱瘓 香港樞紐告急

    颱風對區域交通樞紐的衝擊尤為嚴重。總部位於香港的國泰航空已發出警告，表示預計將取消超過500架次的航班。國泰航空一位發言人更具體指出，所有進出香港國際機場的客運航班，將從22日下午6點起全面暫停，預計要到「週四白晝時段」才會恢復運作。

    報導指出，促使中國華南地區採取如此劇烈預防措施的原因，是「樺加沙」颱風驚人的破壞潛力。氣象數據顯示，其中心附近的最大持續風速高達每小時215公里，瞬間陣風更可飆升至每小時295公里。科學家長期警告，由於人為活動導致的全球暖化，正使得海洋溫度升高，從而為風暴提供了更多能量，導致像「樺加沙」這樣等級的強烈颱風，威力變得越來越強大。

