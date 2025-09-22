高鐵新世代列車「至尊雙翼」造型曝光！ 超帥車頭明年8月抵台

N700S「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻。（記者吳亮儀攝）

2025/09/22 17:48

〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵公司採購12列日本新幹線最先進的列車，第一列預計明年8月抵台並進行測試。記者前往日本東京JR東海大井基地，曝光未來將來台的N700S型新幹線列車，其新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，更為扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音並減小行駛阻力。

台灣高鐵公司目前的34列列車型號為N700T，未來迎入日本新幹線的N700S將做極小幅度的改造，將命名「N700ST」，T代表「TAIWAN」。這是以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統。

根據日本JR東海公司說明，N700ST透過車頭流線型及車廂輕量化設計，採用最新材料科技打造車輛各種元件，使N700ST相較於700系車種，大幅減少約20%耗能。

安全性方面，N700ST有自走電池，當列車失去電力時可以緩慢行駛至安全地點。另外，列車剎車距離也大幅縮短約20%，遇到地震等緊急情況，可進一步保障旅客安全。

除了「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻的列車車頭外，整輛列車在外觀上最大的特點是車廂之間的連結處，透過「車間全包覆」設計等隔絕風切噪音，可讓車廂內噪音減少約10%；再搭配「列車全主動減震器系統」，則可以提升列車乘坐穩定度約30%，搭乘時更加平穩舒適。

台灣高鐵公司說明，N700ST之後會依據台灣高鐵的服務需求與品牌形象進行外部塗裝、內部配置與調整功能與設計，第一組列車正在製造中，最快今年底即將開始塗裝。

第一列列車預計在2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，因為第一列全新的列車來台須要測試較久的時間，第一列列車預計在2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車上線後，預估尖峰發車能力將可提升約25%。目前台灣高鐵有34列列車營運，型號全都是700T。

目前日本JR東海營運的最先進列車N700S，未來將進入台灣成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

N700S車頭，亮紅色燈為車尾。（記者吳亮儀攝）

N700S車頭，白色燈為車頭。（記者吳亮儀攝）

進列車N700S，未來將進入台灣成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

N700S列車頭。（記者吳亮儀攝）

明年高鐵公司迎來第一輛的N700ST後，外觀造型。（高鐵公司提供）

