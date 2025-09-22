強颱樺加沙掀滔天巨浪 台東太麻里村民架木板難擋海水倒灌

巨浪越堤攻入三和海濱公園。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/22 17:39

〔記者黃明堂／台東報導〕樺加沙颱風在台東海邊掀巨浪，太麻里鄉三和村民眼見巨浪迫近三和海堤，為防止海水從缺口倒灌，在海濱公園堤防以木板充當防水閘門，但擋不住，巨浪翻越海堤及木閘，直衝進入公園內，當地村民說，這是在這裡看過最高的海浪，相當震撼。

中央氣象署颱風預報指出，台灣東半部有長浪發生，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪，三和地區民眾即時離海岸有段距離，仍可看到巨浪濤天的衝擊畫面。

三和村聚落離海很近，雖然有海堤，但民眾看到巨浪已經兵臨堤下，而海堤有缺口，趕緊拿了3片木板，請民眾避免前往海邊活動。

太麻里三和海濱公園外，下午巨浪不斷襲擊堤防，村民擔心海水倒灌，在缺口處裝設木製閘門，但隨著傍晚漲潮，海水越漲越高，一波波的4、5樓高巨浪衝向岸邊，聲勢驚人，到了傍晚，巨浪果然越過海堤及木製水閘門，令目睹的民眾哇哇叫。

在地的謝姓村民說，今天的浪，可以說是他生平看過最大的，巨浪拍岸的威力，在數十公尺外，都可以感受到地面震動。

台東太麻里三和海堤有缺口，村民以木板充當閘門。（記者黃明堂翻攝）

