「店王」月底重磅回歸 台中百貨業推優惠、「鬼滅」力拚

台中新光三越整建告一段落，已提建物恢復使用申請。（市府提供）

2025/09/22 17:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越2月發生氣爆釀重大傷亡事故，封館整建逾7月，拚9月底重開放，最新進度曝已向台中市政府提出建物恢復使用申請，都發局將依規審查，外界估可望順利回歸。台中各百貨公司目前進入週年慶旺季，強調週年慶強檔穩進客源外，中友百貨推出動漫祭推熱門IP鬼滅之刃等吸年輕客群；台中廣三SOGO在連假推加碼送，大遠百則續推週年慶加碼送。

除了台中新光三越9月復出搶客外，南霸天百貨龍頭「漢神百貨」插旗北屯區打造大型購物商場，何時開幕也引關注，台中市都發局指出，漢神百貨已取得使用執照，可據以申請水電及後續執照等；漢神百貨則指出，目前工程持續進行中，開幕期程視工程及後續作業排定。

都發局指出，新光三越封館進行整建修繕、室內裝修後，除業者自行委託第三公正單位進行各樓層查驗合格，都發局另再委託第四公正單位台灣公安學會查察，經分批勘驗樓層加計地下層、地上14層，另14樓及地下二樓各有一夾層，再加計屋頂層等共23層，也均查驗合格，新光三越百貨已在18日提出恢復使用申請。

都發局長李正偉強調，公共安全和消費安全是唯一原則標準，會依法依規審查，不會因業者復業時程而有所妥協；新光三越則指出，依規申請恢復使用。

因應「百貨店王」即將復出，目前包括中友、台中廣三SOGO及大遠百均進入年度重點戲週年慶檔期，祭各式優惠力拚新光三越復出，中友另推動漫祭，有時下最熱門動漫「鬼滅之刃」及「膽大黨」快閃店，吸年輕一族；台中廣三SOGO則鎖定主顧客加強服務，大遠百則也有消費加碼送。

