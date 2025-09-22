公車營運虧損 新竹縣獲補助3490萬

公路局將補助新竹縣3490多萬，辦理公車虧損補貼等3項目。（圖由徐欣瑩國會辦公室提供）

2025/09/22 17:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕立委徐欣瑩辦公室今表示，為了解決新竹縣大眾運輸發展的困境，她和縣府、議員吳旭智等一起努力，終於獲得交通部核定，將透過「114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫」計畫，補助新竹縣3490多萬元，將用於市區公車虧損補貼、服務評鑑及「快捷9號」校園專車3大項目。

徐欣瑩說，這次中央核定給新竹縣的3項補助案，包括：市區汽車客運業營運虧損補貼、市區汽車客運業營運及服務評鑑、以及補助公車進校園政策下的快捷9號營運費用。

請繼續往下閱讀...

其中，市區汽車客運業營運虧損補貼共需5890萬4387元，中央核定補助2077萬2493元，可望就：快捷1、5、6、7、8號，以及觀光1、2、6、8號維持運行所需的營運虧損補貼，從而保障民眾通勤權益。

市區汽車客運業營運及服務評鑑部分，則獲核定補助 30萬元，將投入35萬3000元辦理公車服務品質檢核，內容涵蓋：車輛狀況、路線班次、事故率與乘客滿意度等項目，以提升乘車安全與便利性。

再來就是補助公車進校園政策下的快捷9號營運費用，這條市區公車計畫從新竹縣竹北市的十興國小發車到新竹市境內的國立新竹高中，每天提供24個班次方便學生通勤。總計畫經費1627萬5392元，核定補助的額度是1383萬4083元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法