    首頁　>　生活

    愛心不落人後 新北市廢棄物清除商業同業公會捐60萬元物資助弱

    新北市廢棄物清除商業同業公捐贈逾60萬元生活物資，給新北弱勢家戶。（新北市社會局提供）

    新北市廢棄物清除商業同業公捐贈逾60萬元生活物資，給新北弱勢家戶。（新北市社會局提供）

    2025/09/22 17:22

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市廢棄物清除商業同業公會響應「新北市好日子愛心大平台」，日前集結會員力量，捐贈市值逾60萬元的生活物資給新北市社會局，再由社會局分送至14處社會福利服務中心，提供給弱勢家庭，讓善的循環持續延伸。

    公會理事長林煌章表示，公會去年起與社會局合作，今年再度透過「好日子愛心大平台」提供家戶所需物資，包含電鍋、快煮鍋、全家人奶粉、安素、濕紙巾及民生食品，盼每份心意都能送到最需要的地方，讓愛心更精準到位，未來會持續集結會員力量，讓善延續。

    社會局副局長許秀能指出，社工在服務過程常發現到，許多弱勢家戶有嬰幼兒或體弱長者，但難以負擔高單價的奶粉或安素等營養補充品，部分租屋家庭甚至缺乏基本家電，無法自行烹煮食物，感謝公會多年來的善心付出，與社會局一同成為弱勢民眾的後盾，為社會增添溫暖與祝福。

    社會局指出，「新北市好日子愛心大平台」自2019年6月開辦以來，截至今年8月底，已媒合善款與物資，幫助逾6082萬人次受益，社會局盼此次捐贈能繼續拋磚引玉，凝聚更多社會愛心力量，溫暖更多需要的人。

    新北市社會局副局長許秀能（左）致贈感謝牌給新北巿廢棄物清除處理商業同業公會理事長林煌章（右）。（新北市社會局提供）

    新北市社會局副局長許秀能（左）致贈感謝牌給新北巿廢棄物清除處理商業同業公會理事長林煌章（右）。（新北市社會局提供）

