    首頁　>　生活

    台歐無人機合作交流增溫 義駐台代表率團訪沙崙智慧綠能科學城

    義大利駐台代表率領歐洲產業高階主管拜訪台南市長黃偉哲（坐者左三）。（台南市政府提供）

    2025/09/22 17:26

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣歐盟無人機合作邁出重要一步！繼9月18日簽署「台歐盟無人機合作MOU」後，歐洲與台灣的產業與政府交流進入新階段。今日義大利駐台代表率領歐洲產業高階主管來訪，代表團成員包括意法半導體 、德國萊因 、台灣歐盟中心以及多位歐洲商會代表，眾人齊聚台南，展開「台南－歐盟無人機與機器人前瞻合作交流」。

    代表團首先抵達沙崙智慧綠能科學城，參訪「台灣AI機器人大聯盟」，深入了解台灣在人工智慧與機器人技術上的最新進展，尤其是智慧製造、醫療照護、服務型機器人，以及綠能科技整合的成果。現場並安排與在地科研機構及產業團隊面對面交流，討論如何透過跨國合作建立共同研發、驗證與應用的場域，為未來合作奠定基礎。

    隨後，代表團於下午前往台南市政府，拜會市長黃偉哲，針對三大核心議題展開交流與對話：其一是「機器人技術的合作與應用」，希望能透過歐洲的驗證能量與台南的應用場域相互結合；其二是「綠色交通解決方案」，期待雙方能就電動化交通系統進行合作，共同打造更低碳、更高效的城市交通；其三是「半導體產業的再生能源供應與儲能韌性」，在南科與台積電需求日益增長的背景下，尋求與歐洲再生能源及儲能企業的合作契機。

    黃偉哲強調，台南不僅是台灣的文化古都，更是全球半導體產業的關鍵核心。台南正全力推動智慧城市與淨零排放的轉型，這仰賴全球夥伴的共同努力，感謝此次義大利等歐洲友人到訪，代表台南在高科技與永續發展上的努力已獲得國際肯定，此次跨國交流，展現台南在推動科技創新、綠色交通與永續能源方面的努力，也凸顯沙崙智慧綠能科學城作為「大南方新矽谷」核心的戰略地位。

    此次交流不僅是一次高層次的跨國對話，更為即將於10月22日舉行的「台歐盟無人機科技及出口論壇」預作重要鋪陳。未來，透過持續深化台灣歐盟在無人機、機器人及綠色能源領域的合作，台南將有機會與歐洲攜手，共同打造兼具創新與永續的國際級產業生態系。

    德國萊因與意法半導體代表一行參訪台南沙崙智慧綠能科學城「台灣AI機器人大聯盟」。（台南市政府提供）

