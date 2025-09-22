台南《我的招牌老師》首播分享會 學生秀教師招牌動作

台南市教育局今日舉辦《我的招牌老師》影片首播分享會，向所有老師獻上「教師節快樂」的祝福。（台南市政府提供）

2025/09/22 17:11

〔記者王姝琇／台南報導〕教師節將至，教育局發布「2025台南教育之星來透可」系列影片，特別製播《我的招牌老師》影片，實際到校園採訪學生呈現印象最深刻的教師招牌動作，今天舉辦影片首播分享會，向老師獻上教師節快樂的祝福。

分享會由安南區安慶國小合唱團帶來教師節主題曲《老師謝謝您》揭開序幕，透過純淨歌聲向南市所有教師表達感謝，肯定教師以教育愛陪伴並成就每一位孩子。

教育局長鄭新輝表示，這次製播「2025台南教育之星來透可」系列影片，由全國師鐸獎獲獎教師分享教育心路歷程，其中《我的招牌老師》影片實際到校園採訪學生，呈現印象最深刻的教師招牌動作。透過學生真情分享，記錄他們心中最難忘的老師身影：有人模仿老師講課時習慣性的手勢，點滴細節勾勒出師生間深厚的情感連結，呈現教育現場最動人的一面。

這些影像不僅記錄教師為鼓勵學生勇敢面對挑戰的身影，更深刻展現教育的溫度與影響力。藉由系列影音故事的傳遞，也希望市民朋友能回想起人生各個學習階段所受師恩，在這感恩時節，別忘了向老師真心道一聲：「教師節快樂！」

市長黃偉哲表示，每位老師都有自己的教學風格，那些看似日常的動作與言語，其實早已深深烙印在孩子們的心中，成為孩子一生的珍貴記憶與成長動力。透過這部影片，看見教育陪伴的力量，也看見老師對學生無微不至的照護與提攜。他也特別向全市教育現場的每一位默默付出、用心投入教學的老師致上誠摯的感謝。

《我的招牌老師》影片首播分享會由安慶國小合唱團帶來教師節主題曲《老師謝謝您》開場。（台南市政府提供）

