為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南《我的招牌老師》首播分享會 學生秀教師招牌動作

    台南市教育局今日舉辦《我的招牌老師》影片首播分享會，向所有老師獻上「教師節快樂」的祝福。（台南市政府提供）

    台南市教育局今日舉辦《我的招牌老師》影片首播分享會，向所有老師獻上「教師節快樂」的祝福。（台南市政府提供）

    2025/09/22 17:11

    〔記者王姝琇／台南報導〕教師節將至，教育局發布「2025台南教育之星來透可」系列影片，特別製播《我的招牌老師》影片，實際到校園採訪學生呈現印象最深刻的教師招牌動作，今天舉辦影片首播分享會，向老師獻上教師節快樂的祝福。

    分享會由安南區安慶國小合唱團帶來教師節主題曲《老師謝謝您》揭開序幕，透過純淨歌聲向南市所有教師表達感謝，肯定教師以教育愛陪伴並成就每一位孩子。

    教育局長鄭新輝表示，這次製播「2025台南教育之星來透可」系列影片，由全國師鐸獎獲獎教師分享教育心路歷程，其中《我的招牌老師》影片實際到校園採訪學生，呈現印象最深刻的教師招牌動作。透過學生真情分享，記錄他們心中最難忘的老師身影：有人模仿老師講課時習慣性的手勢，點滴細節勾勒出師生間深厚的情感連結，呈現教育現場最動人的一面。

    這些影像不僅記錄教師為鼓勵學生勇敢面對挑戰的身影，更深刻展現教育的溫度與影響力。藉由系列影音故事的傳遞，也希望市民朋友能回想起人生各個學習階段所受師恩，在這感恩時節，別忘了向老師真心道一聲：「教師節快樂！」

    市長黃偉哲表示，每位老師都有自己的教學風格，那些看似日常的動作與言語，其實早已深深烙印在孩子們的心中，成為孩子一生的珍貴記憶與成長動力。透過這部影片，看見教育陪伴的力量，也看見老師對學生無微不至的照護與提攜。他也特別向全市教育現場的每一位默默付出、用心投入教學的老師致上誠摯的感謝。

    《我的招牌老師》影片首播分享會由安慶國小合唱團帶來教師節主題曲《老師謝謝您》開場。（台南市政府提供）

    《我的招牌老師》影片首播分享會由安慶國小合唱團帶來教師節主題曲《老師謝謝您》開場。（台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播