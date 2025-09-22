桃園多個重大促參委外案件卡關 中壢停3、亞矽創等8案被點名

中壢停停車場用地多目標大樓BOT及ROT案，緊鄰中壢火車站後站。（交通局提供）

2025/09/22 17:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市多個重大促參委外案件卡關，至少有8案被點名且遍及桃園、中壢、平鎮、蘆竹區，議員魏筠今（22）日於市議會質詢指出，以緊鄰中壢後站的中壢停3停車場用地多目標大樓BOT及ROT案為例，至今已流標3次，亞洲矽谷創新研發中心招商案也無明顯進展；桃市府表示，中壢停3停車場預計年底公告第4次投標，亞矽創研中心將於今年第4季召開說明會。

魏筠表示，經盤點桃園幾個重大促參委外案件，包括中壢停3停車場用地多目標大樓BOT及ROT案、亞矽創研中心招商案、中壢體育園區大巨蛋案、南區青少年活動中心ROT案、平鎮市場及停車場多目標BOT案、平鎮區運動場館BOT案、蘆竹區行政園區BOT案、虎頭山創新園區研發孕育中心BOT+OT案，目前僅有南區青少年活動中心ROT案已於今年8月底簽約，平鎮區運動場館BOT案則因評估財務不易達成損益平衡，原址改由桃市府跨局處推動複合型社會住宅，並將運動設施納入整體規劃。

蘆竹行政園區BOT案也已拍板改為自辦，市府在重大建設規劃之前，應先仔細評估是否適合BOT，像是中壢停3停車場已流標3次，亞矽創研中心花了10年時間，審計處曾指虛耗成本已高達1.3億元，對市府來說亦是相當大的損失。

交通局長張新福表示，中壢停3停車場緊鄰中壢後站，目前已經委託鐵道局把地下結構完成，地下計畫透過ROT、地面部分採BOT進行，因鐵路地下化進程還未到最後階段，廠商仍在觀望、評估是否投資，但相信鐵路地下完成後，中壢後站發展指日可待。

身兼航空城公司董事長的副市長王明鉅表示，亞矽創研中心屬航空城公司的土地，加上住宅區總計5公頃面積，希望找到類似於輝達進駐北士科的模式，尤其桃園有許多科技廠商；航空城公司表示，為讓招商條件更貼合市場需求，將採取2階段招商模式，第1階段先透過公開機制徵詢投資人意見，掌握產業動向與偏好，再據以調整招商模式與條件後正式公告。

此案預計今年第4季舉辦公開徵求說明會，向潛在投資人說明計畫內容，並同步走訪目標企業，掌握產業真實需求，提升招商成功率，而進駐廠商的產業類型，將優先聚焦能帶來整合資源的科技企業，涵蓋 AI、高端科技應用、智慧健康、綠能等新興產業領域，同時鼓勵與科技相關的研發、實驗、營運及辦公進駐。

亞洲矽谷創新研發中心招商案，預計今年第4季舉辦公開徵求說明會。（航空城公司提供）

