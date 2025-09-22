為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    用愛與陪伴翻轉孩子生命 基市七堵附幼蘇玉枝獲教育大愛菁師獎

    基隆市七堵國小附設幼兒園教師蘇玉枝，以愛心翻轉幼童生命，榮獲「教育大愛菁師獎」。（圖由基隆市教育處提供）

    2025/09/22 16:56

    〔記者俞肇福／基隆報導〕9月28日教師節將屆，被稱為「民間師鐸獎」的「教育大愛菁師獎」於今年邁入第14屆，共有64名教師獲獎，基隆市七堵國小附設幼兒園老師蘇玉枝，以溫柔堅定的教育情懷與長年深耕幼教現場的奉獻精神，榮獲本屆全國「教育大愛菁師獎」。蘇玉枝多年來不僅陪伴孩子在愛與信任中成長，更積極推動藝術教育、社區參與與家庭支持，充分展現教育者的使命感。

    七堵國小校長林志彥說，蘇玉枝長期關懷弱勢與發展遲緩幼兒，透過繪畫、繪本與情境引導，幫助孩子發揮潛能、增進表達與人際互動，更有學生在她的鼓勵下榮獲世界兒童畫展獎項，重拾自信。面對情緒困難幼兒，她善用「情緒帳篷」與積木遊戲，引導孩子自我調節並成為「小老師」，成功翻轉學習與人際困境。此外，蘇老師推動美感教育，策畫課程榮獲全國學校經營與教學創新國際認證獎教學創新特優獎，並帶領師生連結社區文化，擴展學習視野。

    蘇老師在得獎感言中寫下「雖然我不是警察或護士，但在教育現場，我同樣守護著需要被拉一把的孩子。每當孩子展現自信笑容，都是我持續前行的動力。」她感謝師長、同儕及孩子們一路以來的支持，並承諾將持續秉持「愛、尊重、主動、勇敢」的教育理念，持續深耕幼教志業。

    基隆市教育處長徐嬿立表示，蘇玉枝多年來以專業與愛心，溫暖而堅定地為孩子與家庭點亮希望，展現幼教工作者的專業素養，更實踐教育大愛的精神，這份榮耀不僅屬於她個人，更是基隆教育的驕傲。

