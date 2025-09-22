桃園3806人共用1個YouBike站點 交通局：採「少柱多站」年增百站

桃園市YouBike站點仍在六都後段班，交通局將以每年100站目標增設站點，並採「少柱多站」策略布點。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/22 16:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市YouBike前60分鐘免費，優惠6都第1但滿意度卻下降，包括YouBike站點數位居6都後段班，又常有車輛調度、場站設備與車輛妥善率不良、騎乘環境不佳等問題，議員要求市府跨局處從整體面改善；桃市府表示，將以每年100站目標增設站點並採「少柱多站」策略布點，針對車輛調度、場站設備等問題，除要求營運商加強調度，若未達服務水準，將依規定罰款並改善。

議員王珮毓今（22）日於市議會質詢指出，截至今年9月，桃園市YouBike共有618個站點，僅高於台南市617站，遠不及台北市1653站、台中市1622站、高雄市1461站，而桃園平均3806人共用1站，普及率更是6都最低，過去她曾多次會勘站點設置，經常因人行道寬度不足等問題卡關，建議市府在增設站點上應以跨局處討論，並非單是交通局的事，此外，有站無車可借或無位可還等問題依舊，整體騎乘環境也有待改善，尤其近2年桃園市自行車與電輔車事故率都有增加趨勢。

議員黃瓊慧指出，滿意度呈現負成長，除了站點不足、車輛周轉率不高，最根本的問題在於道路品質不佳，近年桃園市區道路因捷運工程、污水下水道施工頻繁挖補，騎乘車輛風險升高，她舉例，蘆竹區南竹路本月17日就發生機車雙載因路面坑洞摔車送醫事件，呼籲市府優先改善道路品質，才能真正提升市民使用YouBike意願。

交通局長張新福答詢，桃園市YouBike以每年增加100站為目標，今年目標625站，目前已設置到618站，因2.0較1.0站點可以少一些車柱，同時採取「少柱多站」策略提高布點速度。

副市長王明鉅答詢，若有些站點應該設置但受限於場域，市府會盡力協助，若預估站點周轉率可能太低無法設站，也會想辦法來突破，並將每年增設100站的目標提高至200站。

交通局表示，桃園市YouBike設站依人口密度、交通轉乘需求，以及學校、醫療院所、商圈等重要節點優先規劃，並兼顧各行政區均衡發展，目前周轉率最高的站點依序為桃園火車站前站、機場捷運A8長庚醫院站、中壢火車站後站，最低為介壽國中停車場、太平山公園、楊梅行政區，持續盤點地方建議並進行用地評估增設站點，針對周轉率低的場站，若使用情形長期偏低，經評估認定不具設站效益，將會辦理拆除作業。

交通局說，至於有站無車可借或無位可還，已要求營運商分析各站尖峰需求加強調度，此外，契約訂有各項妥善率指標，若未達服務水準將依規定罰款，去年總計裁罰15萬0566元，今年至今裁罰2萬9000元，最多是因車輛超綁影響民眾使用及人行通行空間，其他為調撥服務水準未達標等。

桃市府表示，針對車輛調度、場站設備等問題，除要求營運商加強調度，若未達服務水準，將依規定罰款並改善。（記者鄭淑婷攝）

