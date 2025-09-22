為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖種苗繁殖場分享4策略 深化大眾認同海洋保育與責任感

    澎湖種苗繁殖場場長柯志鴻，主管會報分享工作心得。（澎湖縣政府提供）

    2025/09/22 16:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（22）日召開主管工作會報，由縣長陳光復主持，會中特別邀請為民服務績效評鑑績優單位農漁局種苗繁殖場場長柯志鴻，分享海洋保育的創新作為，肯定繁殖場在永續發展及為民服務上的卓越表現，透過推動民眾實際參與，深化大眾對海洋保育的認同與責任感。

    此次績優團隊創新分享，由水產種苗繁殖場場長柯志鴻主講，主題為「大手牽小手，海洋保育全民一起GO」。柯志鴻指出，種苗場長期以來致力於種苗生產、教育推廣、珊瑚復育與生態旅遊4大策略推動海洋保育工作，逐步建立起一套具體可行的保育行動架構。近年來更積極投入馬糞海膽養殖輔導、海草藍碳與大海藻計畫等前瞻性計畫發展，不僅強化在地養殖產業與碳匯價值，也朝向永續漁業與環境共好邁進。

    柯志鴻強調，海洋保育的根本在於教育與參與。種苗場透過一系列具互動性與實作體驗的海洋教育課程，包括結合珊瑚復育辦理水下畢業典禮、紫菜育苗、海膽觀察、校園巡迴講座、教師研習等，讓孩子從小建立起對海洋環境的認同感與責任感。

    此外，種苗場也積極串連企業與水域業者，透過公私協力打造「海洋生態觀光樂園」，推動認養海域與潛水生態導覽，形成兼具保育、教育與經濟效益的正向循環。期盼未來能有更多單位與民眾加入保育行列，一起守護澎湖這片珍貴的海洋資源，讓「永續海洋」不只是理念，而是每一個人都能參與的行動。

    澎湖縣種苗繁殖場，獲得為民服務績優殊榮。（澎湖縣政府提供）

