強颱樺加沙來勢洶洶 賴清德：今至週三對台影響最劇烈

賴清德坐鎮中央災害應變中心。（記者田裕華攝）

2025/09/22 16:41

〔記者陸運鋒／新北報導〕樺加沙颱風來勢洶洶，總統賴清德今天下午偕同行政院長卓榮泰坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與屏東縣、花蓮縣、台東縣防災首長進行視訊連線；賴清德表示，樺加莎今天開始到週三對台灣的影響最為劇烈，雖然颱風路徑偏南未直撲台灣，但暴風半徑非常廣會帶來強風豪雨，因此全台都不能掉以輕心。

中央災害應變中心統計，截至今天下午颱風造成4人受傷，總計災情4件，包括路樹災情1件、民生基礎設施1件、其他2件，累計疏散撤離929人，積淹水1處（已退水）。

賴清德呼籲國人，這幾天務必不要前往岸邊觀浪，以及從事各項戶外活動，隨時注意政府發布的訊息，外出時一定要注意自身安全。

賴清德說，目前雲嘉南復原前進指揮正結合地方政府，協助風災及豪雨災情的民眾進行家庭重建工作，對於修繕中的防護要加強加固，並預先掌握災害弱勢民眾的清冊，優先規劃安排收容安置措施。

賴清德最後提到，這次樺加沙颱風帶來的豪雨，有可能讓東部山區受到衝擊，而東部地區在0403地震後，無論是公路或鐵路等交通設施，邊坡仍然敏感脆弱，東部山區累積降雨會達到500到800毫米，請交通部結合農業部，針對坡地災害易致災地區加強監控預警，並妥善預劃東部地區交通疏導的配套措施。

中央災害應變中心與3縣市地方政府視訊連線。（記者陸運鋒攝）

