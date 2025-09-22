為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    揭示台南30所校園白恐事件 文化局發表人權新書《白牆與粉筆灰》

    《白牆與粉筆灰》作者林傳凱。（南市文化局提供）

    《白牆與粉筆灰》作者林傳凱。（南市文化局提供）

    2025/09/22 16:39

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市文化局延續「2025台南人權月」的核心精神，出版人權新書《白牆與粉筆灰：探索台南校園政治案件》，今天在東區無有為書店舉辦新書發表會。隨後將於本週六（27日）晚上7時在台南政大書城舉辦分享講座。

    《白牆與粉筆灰》作者為中山大學社會學系助理教授林傳凱，為國內研究白色恐怖的重要學者，亦策劃台南人權月展覽。文化局長黃雅玲說，此書不僅是2024與2025人權月策展內容的延伸，更是首部系統性盤點戰後台南校園政治案件的專書。

    書中揭示台南30所校園白色恐怖事件，受難者多為師生，他們的故事原本塵封，如今透過檔案與口述重新浮現，成為世人理解歷史與追求轉型正義的重要鏡子。書封面亦別具巧思，將受難者姓名以打凸方式呈現，象徵記憶的浮現與集體見證。

    林傳凱表示，書中梳理戰後約40年間發生在台南各級校園的白色恐怖案件，涵蓋國小、國中、高中職到大專院校，受難者全是教職員或學生，其中許多學校正是大家耳熟能詳的學府，很可能就是你我的母校。希望本書能成為教育工作者「就地取材」的索引，透過公開的政治檔案資源，讓長年被壓抑的歷史重回公共記憶，成為當代探索、對話與思考的重要契機。

    台南人權新書《白牆與粉筆灰》在東區無有為書店舉辦新書發表會。（南市文化局提供）

    台南人權新書《白牆與粉筆灰》在東區無有為書店舉辦新書發表會。（南市文化局提供）

