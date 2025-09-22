樺加沙「高清無碼美照」讓專家忍不住讚嘆 網：中國挫咧等！

氣象粉專忍不住讚嘆樺加沙整體結構「真的好美」。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/09/22 16:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙正通過巴士海峽直撲中國，暴風圈已進入我國恆春半島、台東、高雄等地，目前已是今年「風王」的它還有繼續增強的可能。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早分享衛星雲圖，忍不住讚嘆其整體結構「真的好美！」

颱風論壇今下午近4點分享最新的衛星雲色調強化圖，可以看到樺加沙的暴風圈已壟罩南台灣，整體結構壯碩且紮實，颱風眼渾圓且清晰可見，堪稱完美，「樺加沙維持著最顛峰的狀態，目前正在通過巴士海峽、台灣正南方，也是距離最近的時刻囉！真的好美，這種史詩級的遠遠欣賞就好……」

請繼續往下閱讀...

另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」也分享了數張樺加沙的「美照」，「目前各國給的強度分類均已達到最頂級，台灣中央氣象署分類強烈颱風，日本氣象廳給到『猛烈な台風』評價，美國國家颶風中心評測五級颶風，中國中央氣象台和香港天文台都稱之為超強颱風。」

網友紛紛表示，「這結構真TM完美」、「以氣象學來論，這颱風真是絕美」、「雖然是天災，但不得不說長得很漂亮」、「真的好加在！天佑台灣」、「好美的樺加沙颱風，還好沒登陸」、「還好高壓夠力讓它沒有往台灣衝，這顆感覺好可怕」、「往中國去結構完整，我們中央山脈完美閃過，沒有幫他們先削弱颱風威力！」、「中國挫咧等」、「台灣不停靠，下一站廣州、香港、海南！」、「規模好大，還直衝中國，之前有台灣幫擋都造成那麼大災情了，天佑那邊的無辜百姓」、「這強度不管在哪裡觸陸都是大自然給人類的考驗」。

樺加沙整體結構壯碩且紮實，颱風眼渾圓且清晰可見，堪稱完美。（圖翻攝自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法