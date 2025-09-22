為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大內二溪橋畔昔採砂石今有「九月雪」 小旅行從產業認識地方

    大內區二溪大橋附近曾文溪畔，早期為採砂石的場域。（記者劉婉君攝）

    大內區二溪大橋附近曾文溪畔，早期為採砂石的場域。（記者劉婉君攝）

    2025/09/22 16:17

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南大內曾文溪畔「九月雪」甜根子草花海美景，連日來吸引不少民眾前往大內橋及二溪橋畔拍照取景。二溪大橋附近的曾文溪畔，早期曾是採取砂石的場域，供應烏山頭水庫大壩及中山高速公路興建之用，也帶動當時大內區的繁榮發展。大內產業永續發展促進會27日即推出「天堂之路」小旅行，將帶民眾跟著產業認識地方。

    大內產業永續發展促進會理事長林宗輝表示，早期的大內因為採石業發展，不僅有露天戲院，旅舍也有很多家，當時還有糖業，區內因而有3條鐵路，分別載客、載運砂石及載甘蔗之用，直到曾文水庫興建完成後，上游沖刷下來的砂石減少。

    「天堂之路」小旅行路線以砂石產業為主，將帶民眾到二溪大橋及堤防上欣賞甜根子草花海，聊早期溪畔採砂石的情形，再到南瀛天文台所在的二溪公山，並至曲溪活動中心彩繪石頭後，前往大厝頂看用在地石頭舖設的駁崁道路等、拜訪葉蘭素人畫家阿嬤等。

    另外，10月9日 還有一場以糖業為主題的「石在甜蜜之路」小旅行，除了二溪大橋，還將帶著民眾到內庄走訪廓頂、露天戲院與酒家舊址等，體驗製作拔絲地瓜。

    大內二溪大橋附近的曾文溪畔，昔砂石業發展，今則為欣賞「九月雪」美景的熱門景點。（記者劉婉君攝）

    大內二溪大橋附近的曾文溪畔，昔砂石業發展，今則為欣賞「九月雪」美景的熱門景點。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播