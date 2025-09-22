大內二溪橋畔昔採砂石今有「九月雪」 小旅行從產業認識地方

大內區二溪大橋附近曾文溪畔，早期為採砂石的場域。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南大內曾文溪畔「九月雪」甜根子草花海美景，連日來吸引不少民眾前往大內橋及二溪橋畔拍照取景。二溪大橋附近的曾文溪畔，早期曾是採取砂石的場域，供應烏山頭水庫大壩及中山高速公路興建之用，也帶動當時大內區的繁榮發展。大內產業永續發展促進會27日即推出「天堂之路」小旅行，將帶民眾跟著產業認識地方。

大內產業永續發展促進會理事長林宗輝表示，早期的大內因為採石業發展，不僅有露天戲院，旅舍也有很多家，當時還有糖業，區內因而有3條鐵路，分別載客、載運砂石及載甘蔗之用，直到曾文水庫興建完成後，上游沖刷下來的砂石減少。

「天堂之路」小旅行路線以砂石產業為主，將帶民眾到二溪大橋及堤防上欣賞甜根子草花海，聊早期溪畔採砂石的情形，再到南瀛天文台所在的二溪公山，並至曲溪活動中心彩繪石頭後，前往大厝頂看用在地石頭舖設的駁崁道路等、拜訪葉蘭素人畫家阿嬤等。

另外，10月9日 還有一場以糖業為主題的「石在甜蜜之路」小旅行，除了二溪大橋，還將帶著民眾到內庄走訪廓頂、露天戲院與酒家舊址等，體驗製作拔絲地瓜。

大內二溪大橋附近的曾文溪畔，昔砂石業發展，今則為欣賞「九月雪」美景的熱門景點。（記者劉婉君攝）

