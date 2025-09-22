超胖樺加沙路過！5地率先宣布放假 9/23停班停課一次看

強颱樺加沙正朝巴士海峽通過直撲中國，雖然不會在台灣登陸，但還是對台東、恆春半島、屏東及高雄構成威脅。（資料照）

2025/09/22 19:14

首次上稿 18:11

更新時間 19:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙逼近，目前正朝巴士海峽通過，今明2天最接近台灣，其暴風圈已進入台東和南台灣，中央氣象署發布的陸上警報範圍包括台東、恆春半島、屏東及高雄地區，另外花蓮縣也發布降雨警戒。本報在此將為讀者整理週二（23日）各縣市停班、停課相關資訊。

台北市

未納警戒區。

新北市

未納警戒區。

基隆市

未納警戒區。

桃園市

未納警戒區。

新竹市

未納警戒區。

新竹縣

正常上班、上課

苗栗縣

未納警戒區。

台中市

未納警戒區。

南投縣

未納警戒區。

彰化縣

未納警戒區。

雲林縣

未納警戒區。

嘉義縣

未納警戒區。

嘉義市

未納警戒區。

台南市

正常上班、上課

高雄市

那瑪夏、桃源、甲仙、六龜及茂林，共5區停班停課

其餘地區正常上班、上課

屏東縣

尚未發布。

宜蘭縣

未納警戒區。

花蓮縣

尚未發布。

台東縣

尚未發布。

澎湖縣

未納警戒區。

金門縣

未納警戒區。

連江縣

未納警戒區。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

