    首頁　>　生活

    新北舉辦首屆油飯節 開放店家線上報名角逐職人競賽

    新北市政府市場處舉辦「2025新北油飯節」活動宣傳記者會，新北市長侯友宜（左）攜手型男主廚吳秉承（右）一起宣傳活動。（記者黃政嘉攝）

    新北市政府市場處舉辦「2025新北油飯節」活動宣傳記者會，新北市長侯友宜（左）攜手型男主廚吳秉承（右）一起宣傳活動。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/22 16:07

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府市場處今於新北市府舉辦首屆「2025新北油飯節」活動宣傳記者會，型男主廚吳秉承選用金山區台農66號地瓜以及在地芋頭，示範新北創意油飯「金芋滿油香」，並和穿上廚師服的新北市長侯友宜一起將油飯拌香，侯友宜說，油飯不僅是庶民熟悉味道，更承載城市歷史與情感，透過油飯節，盼邀集100家以上店家共襄盛舉，展現新北庶民美食底蘊。

    市場處說明，「新北油飯節」職人油飯大賞競賽，開放店家即日起10月17日線上報名，10至11月讓民眾票選前10名店家進入決賽，專業評審團將實際走訪試吃，評出最終名次，12月6日舉行「職人油飯大賞」頒獎，「金賞」12萬元1名、「銀賞」7萬元1名、「銅賞」3萬元1名，以及「優選」1萬元7名，另外民眾人氣獎1名，總獎金30萬元，邀集新北市公有市場、商圈、攤集場及有稅籍登記的油飯料理店家報名參加。

    侯友宜表示，油飯在很多人的人生中，一定有滿滿回憶，他也常吃油飯，油飯代表了底層的感動故事，另一方面也代表家有喜事，加了麻油的油飯，味道就是香，一段滋味、一口油飯，就是美好城市記憶，新北市有很多好地方做好油飯，店家參與油飯節得到名次，除了得到榮耀感，也可以把生意推銷出去，大家一起加油。

    經濟發展局長盛筱蓉指出，新北市擁逾400萬以上的人口，轄內市場、商圈眾多，油飯不僅是小吃，更是許多新北人從小吃到大的熟悉味道，首屆「新北油飯節」除了喚起共同情感，更要進一步帶動市場、商圈發展，推動在地庶民美食經濟。

    型男主廚吳秉承選用金山區台農66號地瓜以及在地芋頭，示範新北創意油飯「金芋滿油香」。（記者黃政嘉攝）

    型男主廚吳秉承選用金山區台農66號地瓜以及在地芋頭，示範新北創意油飯「金芋滿油香」。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜說，新北市有很多好地方做好油飯，店家參與油飯節可享榮耀感，也可以推銷生意。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜說，新北市有很多好地方做好油飯，店家參與油飯節可享榮耀感，也可以推銷生意。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜和與會來賓合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜和與會來賓合影。（記者黃政嘉攝）

