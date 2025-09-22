強颱樺加沙逼近！最新風雨預報出爐 週二10地區達停班課標準

24小時雨量預測。（取自中央氣象署官網）

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙逼近台灣，中央氣象署已對台東、恆春半島、屏東及高雄地區等發布陸上颱風警報。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預測，明日新北市、台東縣、屏東縣、桃園縣、新竹縣市、苗栗縣、連江縣、金門縣、蘭嶼綠島等達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，樺加沙颱風結構完整、暴風範圍廣，今晚至明日是風雨最大的時期，宜花東高屏地區降雨時間將明顯拉長，並伴隨短延時強降雨及強陣風，高雄市、台東縣也陸續進入暴風圈範圍，且暴風圈預計明天白天離開台灣陸地，明天中午前有機會解除陸上颱風警報，明晚有機會解除海上颱風警報。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

此外，中央氣象署已對台東、恆春半島、屏東及高雄地區發布陸上颱風警報，並對台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面等發布海上颱風警報，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，高雄市山區、花蓮縣、台東縣、屏東縣山區達到停班、停課標準。

另依據中央氣象署下午4時發布的最新風力預測，新北市濱海鄉鎮、台東縣、恆春半島、桃園市濱海鄉鎮、新竹縣市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、連江縣、金門縣、蘭嶼綠島達到停班、停課標準。

不過，各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

