為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    火裡來、水裡去！澎湖王思源、柯泰平分獲「鳳凰獎」消防、義消楷模

    澎湖縣消防局王思源副大隊長，獲得義消楷模。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣消防局王思源副大隊長，獲得義消楷模。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/09/22 16:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「鳳凰獎」消防、義消楷模當選名單揭曉！澎湖縣政府消防局第二大隊副大隊長王思源與義消救難大隊第一分隊隊員柯泰平，雙雙榮獲「消防楷模」與「義消楷模」最高殊榮！成為澎湖消防之光榜樣。

    消防楷模王思源內、外勤經驗豐富，從基層到指揮救災都展現卓越領導力，多次成功處理重大災害。去年12月9日紅羅村垃圾衛生掩埋場火警中，因現場突發爆炸，臉部遭受燒燙傷，然其僅於醫院簡單包紮後，立即重返火場堅守崗位。憑藉盡忠職守的精神與周延的指揮調度，最終成功撲滅火勢，守護了鄉親們的生命財產安全。目前他還擔任本局常訓教官團總召集人，積極推動消防教育訓練，提升同仁專業技能，亦是消防領域的中堅力量。

    義消楷模柯泰平多年來熱心公益、衝鋒在前，是義消弟兄的楷模，也深受民眾的敬重。他目前擔任海上救難志工，無論海域搜救或緊急任務，他都全心投入，無私付出與奉獻精神，成功完成多次水域救援任務，以勇氣與熱情守護家鄉澎湖。

    柯泰平榮獲今年義消楷模，下海救援義不容辭。（澎湖縣政府消防局提供）

    柯泰平榮獲今年義消楷模，下海救援義不容辭。（澎湖縣政府消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播