為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市環保局招考清潔隊員 70歲阿嬤、碩士也來報名

    台南市環保局清潔隊臨時人員招考，比照3年前扛沙包的招考模式，以公開、透明方式進行。（資料照）

    台南市環保局清潔隊臨時人員招考，比照3年前扛沙包的招考模式，以公開、透明方式進行。（資料照）

    2025/09/22 16:00

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今年招考330名清潔隊臨時人員，共計2258人完成報名，率取率僅14.6％。其中，最小年紀為18歲，最大年紀為一名70歲的阿嬤，最高學歷則為碩士。

    南市環保局表示，清潔臨時人員招考將於9月27日（六）至9月28日（日）舉辦，應考人應依規定路線，徒手搬運米袋（沙包）完成30公尺折返共計60公尺的競速測驗，並依完成時間先後計算成績排名。測驗的負重米袋，男性為15公斤，女性為8公斤。

    環保局表示，這次招考共有總應考人2258人，最小年紀18歲、最大年紀是一名70女性，最高學歷則為碩士。

    環保局說，這次共招考330個名額，特別委由第三公正機構辦理，比照3年前扛沙包的招考模式，以公開、透明方式進行。錄取人員將依職缺及成績名次分發，候用資格至117年12月31日止，逾期未能進用者自動取消資格。其中駕駛類組新增「路考」測驗，以保障用路及市民安全；「特殊身分類組–身心障礙者」則改為資源回收測驗。

    南市清潔隊臨時人員薪資比照勞工基本工資，目前為2萬8590元，如果勤務有實際從事清潔工作會再加上1萬元的清潔獎金，共計3萬8590元。如果升為正式人員後，加上加班費，薪水逾4萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播