南市環保局招考清潔隊員 70歲阿嬤、碩士也來報名

2025/09/22 16:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今年招考330名清潔隊臨時人員，共計2258人完成報名，率取率僅14.6％。其中，最小年紀為18歲，最大年紀為一名70歲的阿嬤，最高學歷則為碩士。

南市環保局表示，清潔臨時人員招考將於9月27日（六）至9月28日（日）舉辦，應考人應依規定路線，徒手搬運米袋（沙包）完成30公尺折返共計60公尺的競速測驗，並依完成時間先後計算成績排名。測驗的負重米袋，男性為15公斤，女性為8公斤。

環保局表示，這次招考共有總應考人2258人，最小年紀18歲、最大年紀是一名70女性，最高學歷則為碩士。

環保局說，這次共招考330個名額，特別委由第三公正機構辦理，比照3年前扛沙包的招考模式，以公開、透明方式進行。錄取人員將依職缺及成績名次分發，候用資格至117年12月31日止，逾期未能進用者自動取消資格。其中駕駛類組新增「路考」測驗，以保障用路及市民安全；「特殊身分類組–身心障礙者」則改為資源回收測驗。

南市清潔隊臨時人員薪資比照勞工基本工資，目前為2萬8590元，如果勤務有實際從事清潔工作會再加上1萬元的清潔獎金，共計3萬8590元。如果升為正式人員後，加上加班費，薪水逾4萬元。

