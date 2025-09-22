花蓮-仁川直航將開通 徐榛蔚率團赴韓拚觀光

花蓮觀光團體赴韓招攬觀光客，展現原住民特色舞蹈。（圖由花蓮縣政府提供）

2025/09/22 15:54

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府日前成功爭取「花蓮-仁川」定期航線後，縣長徐榛蔚今天率12家觀光旅遊業者，在韓國首爾舉辦「台灣花蓮觀光推廣會」，除宣布新航線開通外，現場並設B2B媒合平台，讓業者與韓國旅行同業面對面洽談。

縣長徐榛蔚表示，韓國可依航空（Aero K）即將開通「花蓮-仁川」定期航線，可望吸引更多韓國旅客親身造訪花蓮，親身體驗壯麗的自然景觀與多元文化底蘊。花蓮早期就是韓國重要的海外旅遊地點，特別率團到韓國向觀光業者說明，希望吸引更多韓國觀光客造訪花蓮，也期盼與中央攜手拚觀光，讓航線「班班客滿」。

駐韓大使丘高偉表示，近年台韓民間交流密切，是兩地觀光業者重要商機。很高興縣府成功開拓「花蓮-仁川」新航線，向韓國友人展現台灣美麗的東海岸、後花園，未來就能直接飛到最漂亮的花蓮縣。

韓國StationR顧問田忠勳說，花蓮陽光燦爛、海風輕拂，是與自然共生的環境；「花蓮是溫暖的城市」。與他同世代韓國人對台灣有深厚情感，新航線的開拓格具意義，期待未來以花蓮為核心，促進台韓關係。

縣府觀光處長余明勲表示，除以豐富圖文展現花蓮得天獨厚的地理環境與多元觀光亮點外，並特別展示為韓國旅客架設的「花蓮智慧觀光客服及旅遊資訊平台（韓文）」，快速掌握花蓮觀光資訊及遊程，採用AI自然語言的客服平台，提供韓國旅客24小時線上客服。

花蓮代表團人員向韓國業者說明花蓮的觀光特色。（圖由花蓮縣政府提供）

