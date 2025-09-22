為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    樺加沙進逼！ 下午3點後南迴線維持停駛 其餘路線正常

    因應強颱樺加沙影響，台鐵公司3點後南迴線維持停駛、其餘路線正常（資料照）

    因應強颱樺加沙影響，台鐵公司3點後南迴線維持停駛、其餘路線正常（資料照）

    2025/09/22 15:40

    〔記者吳柏軒／台北報導〕強颱樺加沙今（22日）午接觸恆春半島，但其暴風半徑大，結構扎實，台鐵公司宣布下午3點之後南迴線仍維持停駛狀態，但其餘路線正常，旅客如需退換票，可自乘車日起1年內至各車站辦理退票，免收手續費。

    台鐵統計今日下午列車行駛情況包括新左營往台東：3021次停駛、317次停駛（台東=花蓮正常行駛）、165次截短行駛至潮州、323次停駛（台東=花蓮正常行駛）、385次截短行駛至潮州、327次停駛。

    台東往新左營：708次停駛、168次停駛（潮州=七堵正常行駛）、3038次停駛、386次停駛（潮州=台中正常行駛），以及324次、422次、428次、432次、434次等5班次截短行駛至台東。還有觀光列車1次及2次枋寮=台東間停駛；藍皮列車台東=枋寮5898次停駛。

    至於明天12點之前的列車行駛資訊，台鐵將視颱風最新動態，預計今晚8點半公布，提醒民眾因應颱風變化，出門前請洽最新資訊，包含台鐵公司官網，台鐵24小時客服（02）2191-0096、0800-765-888與各車站。

    至於退換票部分，台鐵指出，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

