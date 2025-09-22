iPhone 17開賣首日「出家人也去買」？ 一票人調侃：Pro渡眾生

有網友分享，自己在iPhone 17系列開賣當日於店外排隊等待期間，目睹有多名「出家人」出現在店內。（圖擷取自「爆廢公社公開版」臉書社團）

2025/09/22 19:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕iPhone 17系列在本月中旬正式開賣，吸引不少果粉湧入蘋果（Apple）專賣店排隊搶購，人潮引發各界關注。不過有網友分享，自己開賣當日於店外排隊等待期間，目睹有多名「出家人」出現在店內，奇景令他趕緊用手機拍下，畫面曝光後，立即在各大網路社群平台掀起熱烈討論。

據了解，本月19日上為台灣iPhone 17系列開賣首日，一名網友當天在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，透露自己在某間蘋果專賣店外跟其他民眾排隊，發現店內有3名戴著口罩、穿著灰色袈裟的出家人，一起待店內翻看架上商品，畫面令他忍不住驚呼，「出家人也來跟我搶手機！」。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到該文，則紛紛留言調侃道，「Pro渡眾生」、「6根不淨很多」、「出家人不打妄語」、「蘋果也是素的喔」、「南無艾奉17 Pro Max」、「蘋果在手中，佛祖在心中」、「蘋果本無樹，iPhone買一台」、「他們是來化緣的，區區蘋果還化不來了？」、「阿彌陀佛！佛門乃是清淨地，門口只停法拉利」。

也有一些網友表示，生活在現代的出家人外出購買手機，並非做了什麼違反犯罪的行為，不須太過針對，「出家人也是人，手機只是日常用品」、「不要一竿子打翻一船人，總有害群之馬敗壞形象」。另有其他網友建議，若不希望自己捐贈給宗教團體的善款，遭到心思不純的部分人士惡意濫用，最好的辦法就是不要再捐款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法