    首頁　>　生活

    台灣感性！「四季×四時」廣告亮相釜山西面站 強勢行銷台南觀光

    台南觀光釜山西面站廣告－四草紅樹林水道及井仔腳鹽田夕陽。（台南市觀旅局提供）

    台南觀光釜山西面站廣告－四草紅樹林水道及井仔腳鹽田夕陽。（台南市觀旅局提供）

    2025/09/22 15:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南觀光行銷品牌再度進軍韓國市場，將行銷版圖擴展至韓國第2大城釜山，在交通最繁忙的地鐵「西面站」票閘出口，設置大型燈箱廣告，強勢行銷，預期可累積超過2500萬觸及人次，大大提升台南的國際知名度。

    南市觀旅局7月先後在韓國首爾及大邱地鐵站打造高話題觀光廣告，獲得熱烈迴響。為延續推廣熱潮，並深化韓國旅遊攬客布局，市府再次出擊，將大型燈箱廣告行銷擴展至釜山地鐵「西面站」票閘出口，為台南城市觀光品牌再掀一波新熱潮。

    此次以「四季×四時」為主題，透過自然光影變化展現台南一年四季的城市風貌。從春晨曙光灑落山巒雲海、夏日紅樹林水道倒映的綠意生機，到秋季鹽田夕陽的瑰麗色彩，及冬夜燈籠點亮街道的溫暖氛圍，每張影像都是台南「時間裡的風景」。

    觀旅局長林國華說，廣告刊登在釜山地鐵西面站，每日聚集龐大通勤人潮與國際旅客，是台南觀光品牌推廣最佳舞台。廣告點亮，許多路過乘客因鮮明的影像與光影美感而停下腳步，不僅提升話題度，更讓台南在韓國民眾心中留下深刻印象。

    市長黃偉哲表示，近年來「台灣感性」一詞在韓國民眾間廣為關注，而台南老街巷弄、老屋活化等懷舊氛圍、人情味與必嚐的在地美食所形成的城市風貌，多元的旅遊體驗兼具「好玩、好拍、好吃」特色，完美呈現「台灣感性」的各項特質。

    隨著韓國即將邁入寒冷的季節，台南溫暖宜人的氣候，成為韓國人避冬的理想去處，透過燈箱廣告的高曝光效果，期喚起更多韓國旅客的嚮往，親自走進台南感受城市的熱情與溫度。釜山西面站票閘處的廣告，不僅展現四季之美，也與今年7月的首爾及大邱廣告相呼應，串聯韓國三大城市的主要交通節點，預期可累積逾2500萬觸及人次，提升台南的國際知名度。

    台南觀光釜山西面站廣告－井仔腳鹽田夕陽及二寮山巒雲海。（台南市觀旅局提供）

    台南觀光釜山西面站廣告－井仔腳鹽田夕陽及二寮山巒雲海。（台南市觀旅局提供）

