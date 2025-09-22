六福村小犀牛「花枝丸」滿月了 開始見客

六福村8月新生的小犀牛「花枝丸」滿月了，開始見客。（圖由六福村主題遊樂園提供）

2025/09/22 15:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕六福村主題遊樂園上個月新添犀牛寶寶「花枝丸」，園方趁著今天（22日）是「世界犀牛日」（World Rhino Day），恰巧這隻小公犀牛也滿月了，今天正式見客，讓牠跟28歲的媽媽「阿花」一起見證六福村持續推動白犀牛保育的成果。

六福村表示，剛滿月的「花枝丸」目前主要仍是邊喝母奶，邊把飼料當成玩具探索，模樣萌翻眾人。

近年由於盜獵猖獗與棲地縮減，全球犀牛族群面臨嚴峻危機，2010年WWF南非支部因此發起「世界犀牛日」，希望喚起全球對犀牛保育的重視。根據國際犀牛基金會（International Rhino Foundation）最新統計，到去年為止，全球犀牛數量已較前1年減少1290隻，其中南方白犀牛的降幅達11.2%，為所有亞種之最。

六福旅遊集團長年投入瀕危動物保育與國際合作交流，園區白犀牛繁育數量居全台之冠，更在2021年，成功將園區出生的白犀牛「艾瑪」送往日本東武動物公園，成為跨國犀牛保育的指標案例，為全球犀牛血緣多樣性貢獻心力。

而為讓更多人認識犀牛，六福村打造的「蘇丹犀望巴士」教育體驗設施，以非洲最後一頭北方白犀牛「蘇丹」為名，象徵犀牛物種瀕危的殘酷現實，遊客可搭乘造型特殊的觀察車，深入白犀牛生活棲地，在導覽員引領下，近距離觀察並學習保育知識。

28歲母犀牛「阿花」是小犀牛寶寶「花枝丸」的媽咪。（圖由六福村主題遊樂園提供）

搭乘六福村造型特殊的「犀望巴士」，遊客可了解犀牛保育知識。（圖由六福村主題遊樂園提供）

