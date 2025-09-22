台東高雄準備進入樺加沙暴風圈 恆春半島小心13級強陣風

中央氣象署9月22日說明樺加沙颱風最新動態。圖為下午2點圖資。（氣象署提供）

2025/09/22 15:27

〔記者蔡昀容／台北報導〕強颱樺加沙逐漸靠近台灣，中央氣象署預報員伍婉華今（22日）指出，高雄市、台東縣即將進入暴風圈範圍，雨勢將開始增強，宜花東高屏降雨時間明顯拉長，並伴隨短延時強降雨及強陣風，恆春半島、蘭嶼、綠島留意12至13級強陣風。

今天下午2時氣象資料，樺加沙為強颱等級，位於鵝鑾鼻南南東方約290公里處海面，以每小時21公里速度，向西轉西北西走。颱風近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺，相當於17級風以上；七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。陸警區域包括台東、高雄、屏東、恆春半島。海警區域為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，請船隻嚴加戒備。

請繼續往下閱讀...

伍婉華表示，今天至明天颱風最接近台灣，結構完整、暴風範圍廣，將帶來豪雨及強風。今早花蓮時雨量一度達60毫米，颱風影響期間總雨量預估，宜蘭山區、花東平地、高屏山區可達400至600毫米，花東山區500至800毫米。

「雨要漸漸開始增強了！」伍婉華表示，花蓮、恆春、屏東正在下瞬間強降雨，預估「越晚下越多」；今晚至明天，東半部、恆春半島、高屏山區有大雨或局部性豪雨，其中花東地區、宜蘭、高屏山區有豪雨以上等級降雨，基隆北海岸、屏東平地、各地山區可能出現局部性大雨。

風力方面，今天下午到深夜，蘭嶼、綠島、恆春半島預估出現12至13級強陣風，台東11級強陣風，澎金馬9至10級強陣風，桃竹苗、西北部、北部留意8至9級強陣風；明天清晨高雄的風力也會逐漸增強。

風浪方面，伍婉華表示，蘭嶼已測得8米浪高，北部及南部海面4至5米，其他海面3米；今晚至明晨，台灣附近都會有4米以上浪高，東半側海面、巴士海峽、台灣海峽南部6米以上浪高，近颱風中心海面會有10米以上浪高。

伍婉華提醒，西半部雨勢雖不顯著，但沿海強陣風不可輕忽，要注意安全；颱風帶來明顯降雨，今晚至明天降雨熱區，包括花東、恆春半島、高屏、宜蘭山區降雨時間明顯拉長，並伴隨短延時強降雨及強陣風。

另外，伍婉華說明，暴風圈預計明天白天離開台灣陸地，明天中午前有機會解除陸上颱風警報，明晚有機會解除海上颱風警報。

中央氣象署9月22日下午2點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為9月22日下午2點40分發布。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法