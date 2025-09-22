樺加沙颱風》「長浪」先到！ 國海院曝沿岸4重危險

國海院GoOcean平台顯示颱風「樺加沙」路徑。（國海院提供）

2025/09/22 15:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕「風王」強颱樺加沙襲擊台灣，國家海洋研究院分析，颱風生成的長浪已率先抵達台灣東部及南部沿岸，潛藏4重危險，提醒民眾留意。

國海院強調，長浪不易被肉眼察覺，卻可能在岸邊或港灣造成嚴重威脅，潛藏的4重危險包括在礁岩區或釣場，突如其來的巨浪恐將人員捲入海中；在海水浴場或近岸水域，長浪可能誘發強烈離岸流，將游泳者或戲水民眾拉離岸邊；對衝浪、潛水、SUP等水上活動，長浪將使海況瞬間惡化，增加事故風險；港灣內可能因湧浪導致船隻受損或航行受影響。

國海院分析，長浪是一種波長特別長、能量傳遞速度極快的海浪，因為在大洋深海中幾乎不受阻力影響，颱風生成的長浪可用每小時60公里至100 公里的速度快速傳遞，往往在颱風尚未接近前，就已抵達台灣周邊海域。相比之下，颱風的移動速度約為每小時10公里至40公里，因此經常出現「浪先到、颱風後到」的情況。

國海院提醒，若需掌握即時海況資訊，建議下載「GoOcean 海洋遊憩風險資訊APP」, 或使用「GoOcean 海洋遊憩風險資訊平台」，查看最新的浪高、流速與離岸流警示訊息，協助民眾進行風險自主管理。

