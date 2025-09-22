為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    參與嘉義城隍夜巡 獨眼怪、撞車女展現神奇「傷妝」

    運用特效彩妝及傷妝技巧打扮成獨眼怪及受傷女。（記者林宜樟攝）

    2025/09/22 15:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國定古蹟嘉義市城隍廟一年一度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」今天進行夜巡至晚間10點，照古禮於農曆8月1日召喚逾假未歸「好兄弟」回到陰間，祈佑民間平安；TTC特效彩妝工作室負責人陳洛梵今天下午指導崇仁醫專美容保健科學生，用特效彩妝打扮成獨眼怪造型，學生還以「傷妝」畫出如被車撞、被毆打的受傷女鬼造型，將參加晚上的夜巡儀式，令人驚嘆化妝術手法高明。

    陳洛梵曾為國內多部電影、戲劇做特效化妝，是國內數一數二的特效彩妝師，美容保健科主任蔡伊媜邀請她到校授課，指導學生賴冠錡、林岑蓁以獨眼怪為主題為模特兒進行化妝參賽，美保科學生已連續第3年參與城隍夜巡創意踩街活動，許多學生都很期待。

    陳洛梵說，獨眼怪的部分用仿真人皮膚質感的矽膠製作，黏著在臉部額頭位置，再搭配原本的膚色用彩妝上色，一體成形，其中巧思是設計2個藏在皺紋裡的小孔，讓扮裝者真實視線不被遮蔽，完成的獨眼怪在學校走廊行走時，許多學生看到驚嘆連連，直說化妝術真的太神奇。

    美保科學生也運用「傷妝」技巧進行化妝，畫出流血受傷、淤青等痕跡，甚至還設計迴紋針插在鼻子的造型，看起來頗恐怖，學生們說，能有機會學習特殊彩妝，打扮參與嘉義宗教盛事城隍夜巡踩街，非常開心。

    傷妝可設計如迴紋針插在鼻子上的造型。（記者林宜樟攝）

    陳洛梵指導賴冠錡進行獨眼怪特效彩妝。（記者林宜樟攝）

    學生互相以傷妝手法畫出傷痕。（記者林宜樟攝）

