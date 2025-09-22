為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣、日本、韓國都有中央大學 3校共組「三中央大學合作聯盟」

    台、日、韓的中央大學共組3校聯盟，我國中央大學副校長綦振瀛（左）、韓國中央大學校長朴相奎（中）、日本中央大學校長河合久（右）共同簽署並見證歷史性一刻。（中央大學提供）

    台、日、韓的中央大學共組3校聯盟，我國中央大學副校長綦振瀛（左）、韓國中央大學校長朴相奎（中）、日本中央大學校長河合久（右）共同簽署並見證歷史性一刻。（中央大學提供）

    2025/09/22 15:17

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立中央大學（National Central University）、日本中央大學（Chuo University）與韓國中央大學（Chung-Ang University）近日於首爾正式簽署「三中央大學合作聯盟」（Triple-C Collaboration），3校將透過此一平台，推動學生交流、教師研究合作以及行政人員互訪，共同打造跨國高等教育合作的新典範。

    中央大學說明，3校在2023年前皆已分別建立姊妹校關係，因「中央」同名緣份，逐漸萌生成立合作聯盟的構想，2024年10月國際事務處籌辦行政人員海外標竿參訪計畫，拜訪日本中央大學與韓國中央大學，進一步達成三方共識，決議推動「三中央大學合作聯盟」，經數月籌備與討論，於今（2025）年9月19日正式簽約。

    簽署典禮於韓國中央大學舉行，韓國中央大學校長朴相奎（Park Sang-Gue）、日本中央大學校長河合久（Hisashi Kawai），以及中央大學副校長綦振瀛共同出席並見證，中央大學國際長張中白、土木系教授許協隆、研究核心設施中心主任侯敦仁共同參與。

    3校代表一致強調，這份成果並非一蹴可幾，而是多年交流累積與眾人努力的結晶，如今3校才能攜手開啟合作新篇章，此次簽署既是對過去努力的肯定，也是對未來合作的承諾，更象徵3校如同接力般一棒接一棒，持續推動國際交流，使合作關係得以穩定、健全並不斷成長。

    綦振瀛表示，3校將以此合作聯盟為基礎，深化學生跨文化學習與交換，推動跨國研究計畫，並拓展行政及專業人員的交流，3所中央大學期盼共同培育具全球視野的人才。

    歷史性的一刻，我國、韓國及日本的中央大學，3校共組聯盟。（中央大學提供）

    歷史性的一刻，我國、韓國及日本的中央大學，3校共組聯盟。（中央大學提供）

