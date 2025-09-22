從中元節延續至萬聖節 澎湖水族館推中西鬼魂大亂鬥

澎湖水族館迎接光輝10月，推出中西鬼魂大亂鬥活動。（圖由澎湖水族館提供）

2025/09/22 15:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖水族館搶攻今年國慶及中秋連續假期商機，特別策劃「中西鬼魂大亂鬥」主題活動，自中元節起一路延續至萬聖節，東西方鬼魂將輪番登場，在水族館內上演跨文化的「平行交戰」，為遊客帶來前所未有的奇幻體驗。

澎湖水族館表示，此次活動以「海底宮廟」為核心意象，館內布置張貼象徵11位海神守護的海神庇佑符，寓意守護魚群平安，並對抗來自中西方的不同鬼魂-從東方的遊魂、好兄弟，到西方的吸血鬼與南瓜軍團，展現中西鬼魂大亂鬥熱鬧場景，讓參觀體驗充滿驚喜與趣味。

活動自9月26日至10月31日舉行，凡憑參觀票根，即可至禮品店兌換「萬聖充氣髮箍」，為行程增添酷甜魅力。期間於館內禮品店、餐廳消費滿額，亦可參加「鬼節限定摸彩活動」，有機會帶走精美設計商品。值得一提的是，館內特別推出「海神獨家設計御守」共11款，都有獨特特色，提供遊客收藏選購。

除了主題活動，館內2樓特展室《情繫浯島、菊島-靜謐．自然．美的詩意》油畫展亦將迎來展期尾聲。館方邀請遊客在體驗節慶氛圍的同時，不妨一併走入藝術展區，感受自然與美的交融。澎湖水族館誠摯邀請各界民眾一同參與，在這個秋季見證從中元到萬聖、東西鬼魂交織的奇幻大亂鬥。

水族館內處處張貼海神符咒，祈求活動平安。（圖由澎湖水族館提供）

