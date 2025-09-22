為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中市大安區農會中秋募愛心 嘉惠中部405弱勢家庭

    台中市大安區農會舉行「愛在中秋，安農香腸送愛心～安心呷．農為您」公益活動，嘉惠405戶弱勢家庭。 （大安區農會提供）

    台中市大安區農會舉行「愛在中秋，安農香腸送愛心～安心呷．農為您」公益活動，嘉惠405戶弱勢家庭。 （大安區農會提供）

    2025/09/22 15:17

    〔記者歐素美／台中報導〕中秋節將至，台中市大安區農會今天舉行「愛在中秋，安農香腸送愛心～安心呷．農為您」公益活動，今年共募集到安農香腸、貢丸、鹹豬肉各405包，將分送給大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地，嘉惠405戶弱勢家庭。

    大安區農會連續11年舉辦「愛在中秋，安農香腸送愛心～安心呷．農為您」活動，民眾只要購買「大安禮尋」肉鬆禮盒一盒，農會即加碼捐出一包安農肉類產品，今年共有逾300位善心人士共襄盛舉。

    大安區農會理事長黃明榮指出，安農香腸遵循古法製作，口感Q彈、風味鮮甜，10餘年來始終堅持「安心、健康、美味」，深受消費者青睞。「大安禮尋」肉鬆禮盒並於2022年榮獲台灣百大伴手禮殊榮，農會為感念消費者長期支持，將榮耀轉化為公益，藉由「安農香腸送愛心」活動，把幸福分享給更多需要幫助的人。

    大安區農會總幹事蔡建宗表示，「安心呷・農為您」及「共好和公益」是安農長年秉持的核心價值，中秋象徵團圓與分享，農會希望透過這項活動拋磚引玉，鼓勵更多民眾發揮愛心，讓弱勢族群也能在佳節感受到被關懷與尊重。許多善心民眾在購買禮盒後，主動再捐出，讓愛心效應加倍，形成一股善的循環。

    蔡建宗強調，農會未來將持續扮演社會責任的實踐者，透過更多元的公益活動，串聯地方農會、社福機構與社區里鄰，讓「愛心傳遞」成為長久不斷的力量，持續守護需要幫助的人。

