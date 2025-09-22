天佑台灣！風王樺加沙路過未直撲 專家直呼要感謝它

專家表示今（22日）高壓相對最強，所以樺加沙路徑偏西，真正的強風豪雨區都在海面上。（圖擷自中央氣象署）

2025/09/22 15:26

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙目前中心在巴士海峽，暴風圈已進入恆春半島，樺加沙強度驚人，目前已是今年風王，還有繼續增強機會，專家表示今（22日）高壓相對最強，所以樺加沙路徑偏西，真正的強風豪雨區都在海面上。

根據中央氣象署觀測顯示，強烈颱風樺加沙今下午3點的中心位置在北緯19.4度、東經121.6度，即在鵝鑾鼻的南南東方約290公里之海面上，以每小時21公里速度，向西北西進行，暴風圈已進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，樺加沙正穩定路過巴士海峽，直言要感謝今正好是高壓相對最強的一天，所以颱風路徑偏西，颱風中心得以保持在北緯20度以南經過，以經過巴士海峽西進的颱風來說，中心位置在北緯20度以北跟以南經過，對台灣的風雨程度會有所差異。

樺加沙真正的強風豪雨區都在海面上，因此台灣陸地上的風雨到目前為止都還不算很大。預估今晚之後颱風進入台灣西南方海面，高壓也有略為東退的趨勢，樺加沙又回到西北西走向，今晚到明天（22日）東半部、恆春半島持續要注意豪大雨，可能一直到週三（24日）雨勢仍大，明大台北、南部地區也要注意水氣過山帶來的局部大雨機會。今晚到明天沿海的風力仍強，特別是南北兩端區域，要留意配合地形帶來的強陣風現象。

未來樺加沙將往港澳以南近海、廣東西部沿岸靠近，週三、週四對這些地方可能有顯著的影響，如果要前往這些地方或是人在當地的民眾都要特別注意。

