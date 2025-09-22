為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東縣啟動護豆專案助農民 全面獵捕綠鬣蜥

    屏東縣啟動護豆專案，全面獵捕綠鬣蜥。（記者葉永騫攝）

    2025/09/22 15:06

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府農業處宣布從即日起到10月10日止啟動護豆專案，針對屏東市、萬丹、新園、東港等4個主要紅豆栽培鄉鎮市，加強移除綠鬣蜥的行動，農業處長鄭永裕表示，今年動用了3300萬元抓綠鬣蜥，至今已移除了84471隻，為全國第一，縣議員許展維希望移除要連巢穴都根除，否則數量只會愈來愈多。

    屏東縣政府表示，獵捕綠鬣蜥在從108年移除4000多隻開始，接著每年都增加，到了今年達到新高點，預計可能高達10萬隻， 移除數到目前已有21萬7433隻，由於綠鬣蜥喜歡吃植物的嫩芽，現在正值紅豆的理作期，農民種植紅豆後嫩芽很快就被吃光光，因此縣府決定啟動護豆專案，委託專業專業的獵龍達人出動，加強在熱點區移除，目前移除一隻成蜥250元，幼蜥100元，以禮券支付，獵捕者必須受過訓練，一般民眾不要去獵捕。

    縣議員許展維認為，綠鬣蜥造成農民困擾已久，他希望獵捕時一定要連巢一窩端，不管大小都要抓，而且要以區域為主，否則一隻綠鬣蜥就能生出50~80隻，繁殖力太強，會愈抓愈多。

    縣議員洪宗麒也建議，透過地方民代及村里長協調整合地主，採取區塊的方式來移除綠鬣蜥，才能降低其數量。

    獵捕綠鬣蜥達人說明，獵捕綠鬣蜥以晚上最佳，因為較容易辨認，獵捕會採取彈弓、吊索及夾子為工具，綠鬣蜥喜歡有水的地方，溪流旁最容易躲藏。

