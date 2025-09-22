「為台灣而教」招募偏鄉教育新血 月薪增至4.4萬元

「為台灣而教（TFT ）」有感節展覽在華山園區開展，今年主題是「最高品質是靜悄悄嗎？」，邀大眾來關注教育平權。（TFT提供）

2025/09/22 15:01

〔記者林曉雲／台北報導〕長期投入偏鄉教育的「為台灣而教（TFT）」，為招募多元背景優秀人才加入，將月薪由4萬元增加至4.4萬元，向應屆畢業生、跨領域工作者、無教師證或教育相關背景，但有心投入教育者招手，在2年計畫期間，除保障平均月薪外，並有專業培訓與心理支持，同時給予國際參訪、多家社創組織與企業優先面試、創業基金等銜接2年計畫的多元職涯發展機會。第13屆TFT計畫將於今年10月27日起招募。

TFT執行長施惠文表示，2018年至2024年國中會考成績顯示，偏遠地區「待加強」（不及格）比例約為全國2倍，老師是影響孩子學習成效的關鍵因素，TFT自2016年開始舉辦年度特展，盼喚醒社會大眾共同關注教育不平等議題，去年起將系列活動定名為「有感節」，已累積超過10萬個實體參與人次。

請繼續往下閱讀...

施惠文表示，依過去10多年經驗，體認到若要推動教育平權，必須透過多方協力共同回應，TFT透過人才培育、場域共創、政策倡議推進與大眾倡議活動，持續由下而上的轉動系統改變，TFT有感節即是每年與大眾交流議題的重要活動，透過展覽、跨界對談，將高需求地區教育現場的聲音分享給大眾，今年展覽以雙層樓空間，展示8大主題區域，包括孩童、TFT計畫成員、校友、學校與社區，彼此激盪出來的成長軌跡。

此外，今年「跨界對談」於9月28日舉辦台北場，國家教育研究院院長林從一、立委陳培瑜、花蓮縣三民國中校長林國源及TFT校友吳家儀，共同探討師資勞動環境與師資培育設計；11月2日高雄場與11月8日台中場以「青年職涯」為主題，浪人祭主辦人蕭達謙、苑裡鎮長暨苑裡掀海風共同創辦人劉育育、BetweenGos創辦人李冠萱、職涯相談室創辦人陳惟邦及TFT校友劉燁、黃婉婷，討論青年公眾參與，影響力職涯與跨域能力養成等非典型職涯選擇。

