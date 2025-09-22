台中農改場研發全電動鼓風噴霧機 低噪音還減碳逾8成

台中場研發的全電動化鼓風噴霧機（右）與傳統燃油型機組（左）於葡萄果園農戶測試應用，電動機型減碳、低噪音。 （台中農改場提供）

2025/09/22 15:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕在果園作業噴灑藥劑的鼓風噴霧機過去多是採用柴油引擎，聲響大又會排廢氣，農業部台中農改場研發「全電動化鼓風噴霧機」，滿電狀態可連續操作4小時、行走里程達46公里，碳排放量較傳統柴油機型減少8成以上。

為達2050淨零目標，台中農改場投入研發省工電動農機具，該場開發的「全電動化鼓風噴霧機」為果園防治病蟲害作業設計，滿電下可在道路連續行駛操作4小時、行程達46公里。

於果園進行鼓風噴霧時，防治覆蓋範圍可達寬度9公尺、高度6公尺，經高壓霧化的霧滴在鼓風推送下，能穿越枝葉縫隙並均勻附著於葉片正反兩面，有效提升防治，該機具具備四輪驅動與四輪轉向底盤，轉彎半徑僅2.3公尺，能靈活穿梭於葡萄、釋迦等果樹園區。

台中場表示，該機體有3組獨立電動馬達，分別驅動行走、鼓風及噴霧功能。透過動力直接傳遞，不僅提升傳動效率，也延長零組件使用壽命，並比起傳統柴油型機組，碳排放量減少81%，傳統柴油鼓風噴霧機的噪音常超過110分貝，電動機行僅有80分貝，並且操作簡單直覺，只要輕壓按鈕或轉動旋鈕即可啟動，不必再踩踏離合器或頻繁打檔，操作更為輕鬆，也不用定期更換機油，女性農民使用起來也容易上手。

