新北加強山坡地管控 未核准建擋土牆可連罰、暫停申請土地開發2年

山坡地違規設置擋土牆不得保留。（農業局提供）

2025/09/22 14:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕為遏止山坡地違規開發，新北市農業局自今年5月19日起修正相關作業規定，未經核准擅自興建擋土牆將不得保留，違規者可連續裁罰並暫停土地2年開發申請。農業局表示，山坡地佔全市88％，先前瑞芳一處違規擋土牆經累計開罰87萬元後，違規人已拆除並完成植生覆蓋，市府將持續利用衛星影像、空拍機等科技巡查，並呼籲民眾開發前務必依法申請核准。

農業局長諶錫輝指出，新北市境內88％的土地為山坡地，人口約400萬，土地價值高、開發需求大。市府先前接獲民眾陳情，查獲瑞芳區一處山坡地未依《水土保持法》第12條核准，即擅自開挖整地施作擋土牆，依法開罰6萬元並限期拆除。違規人持續使用，市府累計開罰5次共87萬元，最終違規者在期限內拆除擋土牆並完成植生覆蓋，目前未有二次施工情事，市府持續派員追蹤巡視。

諶錫輝表示，近年運用衛星影像、空拍機等科技查報多起山坡地違規案件。違規開發依水土保持法最重可處30萬元罰鍰，未改正者按次累計處罰；若違規致水土流失，甚至涉及刑責，最重可處5至12年有期徒刑，併科100萬元以下罰金。呼籲民眾開發山坡地務必先依法申請核准，切勿心存僥倖。民眾可每週一、四上午9時至中午12時至農業局水土保持服務團諮詢，或於官網線上預約。

諶錫輝指出，針對大規模違規擋土牆案件，經多次裁罰仍未改善者，第3次裁罰將併同暫停土地2年開發申請，以展現市府執法公權力，呼籲民眾依規申請，共同維護山坡地公共安全。

山坡地違規擋土牆拆除前。（農業局提供）

山坡地違規擋土牆拆除後。（農業局提供）

農業局現場制止行為人。（農業局提供）

