    首頁　>　生活

    蘇花路廊鐵公路聯防 交長陳世凱視察：短中長期措施強化抗災

    0403地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段經常在豪雨後發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，交通部長陳世凱今天中午在樺加沙颱風靠近前夕，到蘇花公路關心震後公路、鐵路復建工作。（記者王錦義攝）

    0403地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段經常在豪雨後發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，交通部長陳世凱今天中午在樺加沙颱風靠近前夕，到蘇花公路關心震後公路、鐵路復建工作。（記者王錦義攝）

    2025/09/22 14:47

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮向北的唯一交通廊道蘇花路廊從0403地震後因山區土質鬆軟，崇德路段經常在豪雨後發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，交通部長陳世凱今天中午在樺加沙颱風靠近前夕，到蘇花公路關心震後公路、鐵路復建工作，以短中長期措施強化崇德段鐵公路的抗災能力，希望達到安全跟通行的順暢，就算中斷也能很快的恢復。

    部長陳世凱說，這兩天交通部針對可能的致災點都做關心跟觀察，由於南迴在今天中午過後停駛，所以希望北向蘇花路廊及北迴鐵路這端，能確保暢通，從去年地震後這路段的抗災能力也不斷的在提升，並且強化了預警系統還有觀測系統，讓東部的鄉親在行的安全跟行的便利上面都被顧及；去年也建立了一旦蘇花路廊中斷，三小時以內啟動疏運的SOP。

    對於藍營立委及台中議員抗議中捷藍線的中央補助減少，陳世凱強調說，交通部現在全力在準備防災跟防颱，對於政治的議題，現在不多做回應，但是對於台中市的這個統籌分配款，市政府或者是市長願不願意用在捷運方面的建設？這方面他認為市民自己會有公評。

    公路局東區養護工程分局長林文雄簡報指出，從去年地震後陸續修復蘇花各災點，目前剩下161、164公里兩個災點，主要是邊坡山區高度真的太高了，所以短期只能做下游的防護，針對排水涵洞加深、加寬及增加坡度傾斜，讓沖下來的土石泥流可以順暢的流入大海，不會溢流到公路、鐵路面上；中期就是興建橋樑、明隧道等，長期計畫就是蘇花安的興建。

    台鐵總經理馮輝昇簡報說，地震後從和平到崇德這是主要的1個重災區，短期也是加大涵洞，增加洩洪波度，讓土石流從公路的箱涵進來後直接就可以洩洪，中長期計畫也是興建明隧道，把涵洞改建成橋樑增加排洪斷面，台鐵同時加強鐵路沿線的監測，落實告警系統有23支、cctv總共也有28支，在這個路段總共有51支，同時也加裝高桅桿監視設備，避免被沖斷；還設有雨量監測、水位計等。

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，目前加大排洪箱涵應急。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，目前加大排洪箱涵應急。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，目前加大排洪箱涵及排水坡度應急。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，目前加大排洪箱涵及排水坡度應急。（記者王錦義攝）

    0403地震後因山區土質鬆軟，崇德路段經常豪雨後發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，交通部長陳世凱今天中午在樺加沙颱風靠近前夕，到蘇花公路關心震後公路、鐵路復建工作。（記者王錦義攝）

    0403地震後因山區土質鬆軟，崇德路段經常豪雨後發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，交通部長陳世凱今天中午在樺加沙颱風靠近前夕，到蘇花公路關心震後公路、鐵路復建工作。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，目前加大排洪箱涵應急。（記者王錦義攝）

    去年0403花蓮地震後因山區土質鬆軟，花蓮蘇花路廊崇德路段在豪雨過後經常發生鐵公路遭土石流淹沒中斷的狀況，目前加大排洪箱涵應急。（記者王錦義攝）

    熱門推播