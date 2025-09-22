健保擬提高住院自付費用 單次上限增至5.7萬預估明年上路

受每人平均國民所得提升影響，健保署將提高健保住院自付額上限。（資料照）

2025/09/22 14:37

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部近期預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，受每人平均國民所得提升影響，將提高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.7萬元，全年累計住院應自行負擔費用提高至9.4萬元，新制預估明年元旦上路，約1.1萬人受影響，可增加健保部分負擔金額6093萬元。

衛福部社保司代理司長陳真慧說明，健保署每年會評估與計算健保住院自付額上限，明年預計將同一疾病每次住院應自行負擔費用之最高金額提高至5.7萬元，較今年提升6000元，全年累計住院應自行負擔費用之最高金額則提高至9.4萬元，較今年增加8000元。

陳真慧說，114年的每次住院應自行負擔費用與全年累計住院應自行負擔費用調幅分別為1000元及2000元，明年調幅確實較大，但相關計算公式等並未更動，主要與行政院主計總處資料分析的每人平均國民所得較去年同期上升有關。

不過，陳真慧表示，依據現行規定免部分負擔的重大傷病等對象，或是原本由其他單位補助的低收入戶等弱勢對象，並不會受到這次住院自付額上限新制影響。

相關草案適用範圍以保險對象於急性病房住院30日以下，或於慢性病房住院180日以下，依「全民健康保險法」第47條規定所應自行負擔的醫療費用為限，不包含全民健康保險法所規定不予給付之項目，預告期為60天，訂自115年1月1日生效。

