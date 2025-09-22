為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「拼」好了！ 中科實中國小部與新建大樓揭牌落成

    中科實中國小部今天揭牌。（中科實中提供）

    中科實中國小部今天揭牌。（中科實中提供）

    2025/09/22 14:35

    〔記者歐素美／台中報導〕台中科學園區實驗高級中學，在高中部、國中部、雙語部與中科管理局幼兒園陸續建置後，今天舉行國小部與新建大樓的揭牌與落成典禮，完成最後一塊拼圖。國科會副主委蘇振綱、中科管理局局長許茂新，皆出席見證今天的落成與揭牌儀式。

    中科實中幼兒園、雙語部與國小部大樓，興建2年多，終於落成！建物帶有龐畢度風格、以階梯七巧板為設計主軸。中科實中表示，該大樓呼應中科實中原校區的溫暖色調，象徵學生們將在創意、繽紛的教室中歡度童年，並隨著時間慢慢成長為一位具備全方位素養的園區實中畢業生。

    中科實中幼兒園、雙語部與國小部大樓，空間設計與規劃跳脫傳統對「科目教室」的想像，不僅規劃有Steam lab, Robotics lab, Windows to the World、E化教室、創客基地等特色教室，並搭配國小部的校本課程「中科閱世界」、「國際領航家」、「科技遊樂園」、「數位探險家」，讓學生在紮根知識基礎時，也同樣能全方位、盡情探索學習的樂趣。

    中科實中雙語部目前擁有15名具備該科專業教師證的外師，與來自19個不同國籍的142名學生。搬進新大樓後，雙語部將開啟申請通過WASC的準備，為優質化全人教育再持續精進。外師們紛紛表示，從沒見過這麼美的校園，實中學生「實在好幸福」。

    中科管理局局長許茂新出席見證中科實中國小部與新建大樓的揭牌與落成典禮。（中科實中提供）

    中科管理局局長許茂新出席見證中科實中國小部與新建大樓的揭牌與落成典禮。（中科實中提供）

    中科實中今年開始招收國小部學生，完成幼兒園到高中的最後一塊拼圖。（中科實中提供）

    中科實中今年開始招收國小部學生，完成幼兒園到高中的最後一塊拼圖。（中科實中提供）

