教育部狠扣3.1億補助款 戲曲學院教評會重審 護狼師4人全解聘

戲曲學院前教師李菄峻飛踢女學生，本報於2017年獨家報導揭露，並長期關注此案。（截取自本報讀者提供影片）

2025/09/22 14:36

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院自2009年起爆發狼師李菄峻長期對未成年學生性侵、性騷擾、體罰等重大事件，今（2025）年2月遭監察院糾正，但時任主管與承辦人員長年包庇卻未曾受到懲處，教評會還擬輕縱，教育部出狠招扣住3.1億元補助款，教評會重審前校長、前代理校長、前輔導組長、前學務長共4人全數解聘，加害的李師與王師之前已解聘。

教育部學特司科長林沛雨表示，在教育部嚴格督導下，戲曲學院教評會已於上週重新召開並完成對涉案人員之審議，責任追究已有進展，教育部不會容忍校園性別不法事件，將持續監督各校落實性別平等機制，並依法究責。

林沛雨說明，監察院及教育部均指出，戲曲學院的調查程序及行政作為多有違失，未能及時阻斷加害行為，致學生持續受害，嚴重違反「性別平等教育法」，學校雖已解聘2位加害教師，然而，時任主管與承辦人員長年包庇，卻歷年未曾受到懲處，114學年度第1次教師評審委員會審議結果，與監察院糾正文及校內性平會調查結論落差甚大，顯示該校教評會處理失當。

林沛雨表示，為督促學校確實落實改善，教育部今年9月10日正式通知學校，若再未完成改善，在不影響學生受教權益的前提，將暫緩撥付114年度後續校務基金績效型補助、教學研究補助及高等教育深耕計畫經費。

林沛雨說明，在受害學生之保護與後續輔導方面，學校已依規定將被解聘教師辦理不適任教師通報，杜絕該師進入教育場域；如該師違反規定，學校亦須立即阻絕，以維護學生安全，教育部亦專案委託台灣輔導與諮商學會專案提供被害學生定期心理輔導諮商服務，以協助其情緒支持及心理調適。

本報於2017年獨家報導該校李師排練時，3次飛踢一名高一女學生，又2次用腳踹她，並拍打她的臉部和巴她的頭數次，女學生被施暴後乖乖爬起來，只有默默擦眼淚，整個施暴過程全都錄，並長期追蹤報導相關案件。

人本教育基金會長期協助受害者，人本執行長馮喬蘭與立委范雲、郭昱晴等於去年召開記者會，再揭露李師及王師涉性侵及性騷擾等案件，並質疑10幾年前教育部就已知悉，但該校性平會竟仍敢包庇加害人，使加害人性侵至少長達15年。

戲曲學院前教師李菄峻（中）涉性侵、性騷、體罰學生，已遭學校解聘。（資料照）

戲曲學院家長陪同受害學生曾到教育部前陳抗。（資料照）

