宜蘭「歡唱滿人間」音樂會 簡文秀返鄉中秋獻唱

聲樂家簡文秀將返鄉出席「歡唱滿人間」慈濟宜蘭園區音樂會。（億光文化基金會提供）

2025/09/22 14:21

〔記者何玉華／台北報導〕秋意漸濃，今年中秋節適逢連假，宜蘭縣政府、慈濟慈善事業基金會及億光文化基金會將提前於9月27日（週六）下午兩點半在慈濟宜蘭園區（宜蘭市泰山路5號2樓講經堂）舉辦「歡唱滿人間」音樂會，聲樂家簡文秀也將返鄉獻唱，與鄉親共度一個充滿樂音與團圓的秋節。

主辦單位表示，音樂會卡司值得民眾眼睛一亮，每一個團隊都是獲獎無數，有屢獲國際金獎的「和諧之聲歌手」、「師大管樂隊」、薩克斯風「孫維廷」、「南方二重唱」及簡文秀，尤其是宜蘭鄉親特別喜歡的開心男團「黑旋風」也應邀前來，帶來民歌、流行金曲及世界名歌等音樂，讓鄉親們可以直接感受到音樂的質感與美感。

請繼續往下閱讀...

簡文秀表示，這是她再次回到故鄉製作音樂會，難免近鄉情怯。音樂會免票、自由入場，延續往例會保留最佳觀賞區給社福單位，包含蘭智社會福利基金會、花蓮縣信實公益協會、桃園市心燈啟智教養院、桃園市博愛長照中心、宜蘭縣老來福長照社團法人等，現場也會贈送億光軍用材質高效能LED手電筒1000支，索完為止。

開心男團黑旋風將參加「歡唱滿人間」慈濟宜蘭園區音樂會。（億光文化基金會提供）

南方二重唱將參加「歡唱滿人間」慈濟宜蘭園區音樂會。（億光文化基金會提供）

薩克斯風孫維廷將參加「歡唱滿人間」慈濟宜蘭園區音樂會。（億光文化基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法